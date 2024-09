Scuola: a Desio in arrivo nuovo indirizzo biologico forense al liceo

L‘istituto Fermi di Desio guarda al futuro. Sarà un anno scolastico di lavoro e allo stesso tempo di progettazione in vista di diverse novità, quello appena iniziato all’Iti di via Agnesi. In cantiere un nuovo indirizzo di chimica e una nuova “curvatura” per il Liceo delle scienze applicate. «Nel corso del primo collegio docenti del nuovo anno scolastico, lo scorso 2 settembre – ha spiegato la dirigente dell’Istituto Elena Bonetti – abbiamo approvato il nuovo indirizzo di chimica che punterà sulle biotecnologie ambientali e la curvatura biologico forense per il liceo. Stiamo organizzando una serata di presentazione per entrambe le novità in programma il 15 novembre».

Scuola: a Desio in arrivo nuovo indirizzo di liceo biologico forense, gli indirizzi già attivi per i 750 studenti del Fermi

Intanto è già suonata la prima campanella (l’11 settembre) per oltre 750 studenti distribuiti tra gli indirizzi di meccanica-meccatronica, energia, elettrotecnica, elettronica, chimica e il liceo delle Scienze applicate. Avvio regolare, anche se con qualche cattedra ancora vacante.

«Il corpo docenti si è arricchito di nuovi docenti in ruolo grazie agli ultimi concorsi – ha proseguito la dirigente – le cattedre di sostegno sono tutte coperte, mentre aspettiamo ancora tre docenti immessi in ruolo. Le nomine potrebbero arrivare tra qualche mese e nel frattempo, dovremo nominare dei supplenti».

Cinque, invece, i docenti che per varie ragioni non si sono presentati e quindi sarà necessario procedere a nuove nomine. Le lezioni sono iniziate regolarmente subito con un orario di cinque ore anche se provvisorio. Martedì 17 settembre il secondo collegio docenti dell’anno durante il quale verranno definite le funzioni strumentali e assegnati i tutor ai in ruolo che dovranno affrontare il cosiddetto “anno di prova”.

Durante il periodo estivo non è mancato qualche intervento sulla struttura, anche se ne sono attesi altri. «Sono stati sostituiti i lucernari ed è stata tagliata la siepe all’ingresso – ha precisato la dirigente Bonetti – siamo in attesa che la Provincia completi i lavori di sistemazione di alcune carenze della struttura. Confidiamo in un intervento il più tempestivo possibile».