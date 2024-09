Scuola: i numeri degli studenti a Monza, cresce la percentuale di alunni stranieri

Sta suonando la prima campanella per quasi 20mila studenti di Monza. Per circa 3mila bambini delle scuole dell’infanzia le porte si sono aperte la scorsa settimana.

Scuola: i numeri degli studenti a Monza, quasi 24mila in città

Un totale di quasi 24mila studenti che, nel giro di pochissimi giorni, tornerà a sedersi dietro i banchi. Una popolazione variegata, secondo i dati del notiziario statistico del comune di Monza (con gli iscritti dello scorso anno scolastico) che conta su quasi 6mila alunni iscritti alle scuole primarie, quasi 4mila alle scuole medie e oltre 11mila alle superiori, tra questi sempre più alunni che scelgono il capoluogo per proseguire gli studi.

Scuola: i numeri degli studenti a Monza, percentuali tra paritarie e statali

Tra scuole paritarie e scuole statali, come sempre, la scelta della paritaria per gli anni dell’infanzia è sempre la più richiesta (quasi il 70%); un dato che diminuisce con l’istruzione secondaria (circa il 25% per le medie e circa il 18 nelle superiori). Un’importante parte degli studenti è formata da alunni stranieri che, esclusa la scuola dell’infanzia, sono quasi 2.900: negli ultimi vent’anni si è passati dal 4% degli iscritti a quasi il 14% dell’intera popolazione scolastica.