Lesmo, l’ex prof di musica Piero Granchelli torna a scuola da preside

L’istituto comprensivo di Lesmo, Camparada e Correzzana ha un nuovo dirigente scolastico titolare. Da pochi giorni ha preso servizio in via Donna Rosa il preside Piero Granchelli. «In realtà non è la prima volta che metto piede in questo plesso – racconta il professore – ho fatto delle supplenze di musica tra l’89 e il 90 e tra il’ 90 e il ’91. Certamente il mio ritorno nella veste di responsabile è stato dettato anche dalla presenza di un indirizzo musicale ben sviluppato in questa scuola, è stato certamente un elemento».

Granchelli è diventato docente di ruolo nel 2000, poi cinque anni più tardi ha cominciato la sua carriera di collaboratore del dirigente scolastico nel 2005 e poi dal 2021 è stato nominato dirigente scolastico a Borgomanero, dove è rimasto in servizio per tre anni scolastici prima di approdare o riapprodare in Brianza, al posto della preside reggente Elisabetta Biraghi .

Lesmo, Piero Granchelli: «Un ottimo istituto e un personale che lavora bene insieme»

«Ho trovato una scuola che è sempre stata gestita con grande attenzione e competenza da chi mi ha preceduto – ha dichiarato Granchelli – e voglio proseguire su questa strada».

Il nuovo dirigente si è detto anche «soddisfatto del personale trovato che lavora con entusiasmo e serietà. Oggi è importante muoversi come una squadra per ottenere risultati sapendo che solo insieme componiamo una comunità educante, dove al centro ci sono i ragazzi. Quindi il percorso deve contare anche sui genitori e sul territorio. Ho conosciuto in questi giorni le amministrazioni con cui ho già un ottimo rapporto di collaborazione».

Lesmo, Piero Granchelli: «Gli studenti sono al centro della comunità educante»

Granchelli ha anche le idee chiare su quelle che sono le priorità per gli studenti. «La sfida di tutti i giorni è quella di saper leggere le esigenze e le inclinazioni dei nostri allievi coinvolgendoli nel percorso di formazione a tutti livelli – ha chiosato il dirigente scolastico – Dobbiamo saper rendere bella la scuola e trasmettere quel senso di benessere per chi la frequenta».

D’altronde l’ispirazione per Granchelli arriva da quella frase che compare sul sito dell’istituto comprensivo di Lesmo. ossa: imparare per crescere, crescere per vivere il futuro. «Partendo proprio da qui il nostro obiettivo è formare gli uomini e le donne del domani – ha affermato il dirigente 58enne – se la nostra generazione saprà prendersi cura di loro, loro sapranno prendersi cura di noi quando saremo anziani».

Lo sguardo di Granchelli è proiettato giustamente in avanti anche se questi sono giorni frenetici con gli insegnanti che si sono dati da fare per preparare l’accoglienza dei 1.400 vecchi e nuovi alunni al suono della prima campanella di mercoledì 11 settembre mattina, con il preside che farà un tour per salutare le classi delle tre elementari di Lesmo, Correzzana e Camparada, oltre alla secondaria di primo grado, che raccoglie i ragazzi dei tre Comuni. Mentre i bimbi dell’infanzia a Lesmo e Correzzana sono tornati tra i banchi da qualche giorno.

«Siamo certamente pronti a cominciare – ha concluso Granchelli – Il personale è praticamente al completo e sono molto contento della scelta che fotto fin qui tornando a Lesmo non più da docente, ma da preside e mi impegnerò per guidare al meglio questo istituto comprensivo contando sulla collaborazione davvero di tutti. Solo insieme si può fare la differenza».