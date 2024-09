Lentate sul Seveso: la rivoluzione nei bagni della scuola media, via le turche

Un’opera che segna una svolta epocale e che, alla fine, ricorda che anche nell’epoca in cui si progetta di andare su Marte, i servizi igienici continuano a indicare il nostro grado di civiltà. L’amministrazione comunale di Lentate sul Seveso ha deciso di modificare i bagni femminili alla scuola secondaria di primo grado di via Papa Giovanni XXIII.

Lentate sul Seveso: la rivoluzione nei bagni della scuola media, sostituite “le turche” nei bagni femminili

Niente di trascendentale, ma è un cambiamento che arriva dopo decenni: «Occorre adeguare per un maggior comfort – si legge negli atti ufficiali del Comune – la tipologia dei sanitari nei bagni femminili mediante un primo intervento di sostituzione». Ovvero dalla tipologia vaso alla turca alla tipologia wc da appoggio a pavimento, con la sostituzione di un apparecchio per ogni corso a esclusione di un sanitario già rinnovato.

Lentate sul Seveso: la rivoluzione nei bagni della scuola media, perché sono così diffuse

Di sicuro è un gesto di attenzione da parte dell’amministrazione comunale nei confronti delle ragazze della scuola secondaria di primo grado. Il vaso alla turca è una presenza storica nei bagni, non solo quelli della scuola lentatese, bensì di quelli pubblici o comunque utilizzati da un gran numero di persone. Negli anni, infatti, è stato ritenuto la soluzione ottimale per motivi di igiene personale perché evita qualsiasi tipo di contatto in ambienti dove, si sa, non tutti badano a essere rispettosi degli altri. È anche vero che col passare degli anni dovrebbe essere aumentata anche l’attenzione personale per l’igiene e il rispetto della cosa pubblica. Purtroppo questo non è sempre vero, ma forse la scuola può diventare anche un luogo adeguato per insegnare l’educazione personale, partendo proprio dalle nuove generazioni, anche quando si fa uso dei servizi igienici.

Lentate sul Seveso: la rivoluzione nei bagni della scuola media, lavori che non dovrebbero interferire con l’attività scolastica

Al di là della modifica, c’è anche la risposta tranquillizzante alla domanda che viene spontanea alle famiglie: non dovrebbe verificarsi alcun problema per quanto riguarda eventuali interferenze dei lavori con l’attività scolastica. Gli uffici hanno avuto lo scrupolo di intervenire al più presto per evitare disagi. Proprio per questo motivo, considerando l’urgenza ma anche la spesa complessiva limitata a poche migliaia di euro, hanno già provveduto a fare un affidamento diretto dei lavori a un’impresa specializzata di Rovellasca (Como). La sostituzione dei vasi alla turca dovrebbe essere completata entro l’inizio della scuola. Alle studentesse il compito di non trasformare questo spazio in un luogo di degrado e di maleducazione: non è necessario studiare, basta essere attente e civili.