Scuola: 4,5 milioni di investimenti, l’estate calda dei lavori di manutenzione sugli edifici di Monza e Brianza

Un’estate calda sul fronte lavori negli istituti scolastici superiori della Brianza. Sono diversi gli interventi messi in campo dalla Provincia perché la prima campanella dell’anno suonasse in edifici rimessi a nuovo. Un investimento di 4,5 milioni di euro suddiviso in microaree: opere edili ed impianti meccanici, impianti elettrici e fotovoltaici, apparecchi e strutture antincendio e manutenzione del verde.

Scuola: 4,5 milioni di investimenti, sei scuole hanno un tetto nuovo

Sei plessi – il Levi e Bassi di Seregno, il Marie Curie di Meda, il King di Muggiò e il Ghandi di Besana Brianza – hanno un nuovo tetto, in quattro istituti sono state riqualificate le centrali termiche e in 24 plessi sono state effettuate opere di adeguamento e sostituzione dei presidi antincendio per un totale di oltre 2.600 milioni di euro.

Scuola: 4,5 milioni di investimenti, il coreutico dello Zucchi realtà dall’anno prossimo

Per la città di Monza il nuovo indirizzo coreutico, in affiancamento al musicale del liceo Zucchi realizzato sempre nell’area del polo scolastico di via Marsala, potrà essere una realtà il prossimo anno scolastico. La Provincia sta concertando con il Comune per la realizzazione di questa struttura e anche di due palestre scolastiche destinate agli studenti ma anche utilizzabili oltre l’orario scolastico.

Scuola: 4,5 milioni di investimenti, «riusciti ad anticipare interventi che prima erano delle emergenze»

«Se per noi l’inizio dell’anno scolastico è di pari passo con la chiusura di molti interventi – spiega Luca Santambrogio presidente della provincia – per i ragazzi è la ripartenza. Sono molto soddisfatto di quanto è stato fatto, soprattutto perché siamo riusciti a migliorare e anticipare interventi che prima rappresentavano delle emergenze, penso all’annosa questione delle infiltrazioni nei tetti delle scuole. Il cronoprogramma è stato rispettato e siamo in linea anche con quanto abbiamo previsto con i progetti legati al Pnrr. Abbiamo scuole sempre più sicure, a norma e con uno sguardo alla sostenibilità».

Scuola: 4,5 milioni di investimenti, altri 10 milioni tra 2025 e 2026

Il nuovo consigliere delegato Giuseppe Azzarello e il nuovo direttore Fabrizio Battacchi hanno iniziato un tour negli istituti, incontrando i diversi dirigenti che ha permesso loro di introdurre alcune novità operative, attivando interventi di manutenzione preventiva e altri di tipo migliorativo che saranno attuati a partire dal 2025 per proseguire nel 2026 con un intervento di circa 10milioni di euro.

«Incontrare i dirigenti ci ha permesso di cogliere le emergenze e le necessità delle singole scuole – continua Azzarello – così da investire al meglio le risorse che sono sempre limitate. Proseguiremo con gli incontri anche in questi mesi, c’è una grande squadra che collabora e questo ci permette di dare le giuste risposte alle circa 35mila persone che gravitano nel mondo della scuola».

Scuola: nel prossimo biennio coinvolti 21 istituti

Numerosi gli interventi fatti e molti altri quelli in cantiere che coinvolgono le 30 autonomie scolastiche dislocate in 58 edifici, molti dei quali datati. «Siamo riusciti ad attivare un percorso di miglioramento – sottolinea l’architetto Batacchi – lavorando in sinergia con i singoli dirigenti. Non solo abbiamo predisposto un modello standard per le scuole per le segnalazioni così da migliorare la comunicazione».

I lavori per il prossimo biennio riguardano 21 istituti e vanno dalla realizzazione di cappotti esterni, alla coibentazione della copertura, la sostituzione di serramenti, la riqualificazione impiantistica delle centrali termiche.