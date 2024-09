Torna Amici di scuola e dello sport di Esselunga. È l’iniziativa che sostiene le scuole italiane dell’infanzia, primarie e secondarie, asili nido comunali, società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico. È in programma dal 9 settembre al 17 novembre 2024.

Torna con Esselunga “Amici di scuola e dello Sport”: come funziona

I possessori della carta Fidaty riceveranno un buono ogni 15 euro di spesa o 50 punti Fragola da destinare alle scuole o alle società sportive che aderiscono. Possono essere consegnati fisicamente o caricati sull’app dedicata.

Torna con Esselunga “Amici di scuola e dello Sport”: nel 2023 donato 1.650mila euro

Nel 2023 a Monza e Brianza sono stati donati in premi 1.646.809 euro. Dal 2015 al 2023 sono stati raccolti più di 135 milioni di euro che hanno permesso diconsegnare oltre 610.000 premi in materiali e attrezzature didattiche a più di 14.500 istituti in Italia.

In Lombardia sono stati donati finoracomplessivamente oltre 95 milioni di euro in premi.

Torna con Esselunga “Amici di scuola e dello Sport”: possono partecipare anche gli Istituti penitenziari minorili

Anche quest’anno si rinnova la possibilità di donare i buoni agli Istituti Penitenziari Minorili iscritti al programma.

Con i buoni raccolti, le scuole e le società sportive, dopo essersi iscritte al programma, potranno ricevere attrezzature sportive, informatiche e materiale didattico da scegliere su un catalogo di oltre 110 articoli.