Agrate, le scuole primarie introducono le Steam

Manca poco all’inizio della scuola, la prima campanella suonerà giovedì prossimo 12 settembre e non mancano le novità ad Agrate. Ad annunciarle è stato l’assessore all’Istruzione Claudio Galli. “Quest’anno partiamo alle primarie con le materie Steam – ha detto il vicesindaco -. Noi crediamo fermamente in questo progetto, tanto che in questi anni ci siamo impegnati nella formazione dei docenti e mettendo a disposizione tutti gli strumenti utili per poter fare lezione in modo innovativo ”.

Cosa sono le materie Steam? L’acronimo Steam sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica – e indica tutte le discipline di studio che possono essere definite come scientifiche e tecniche.

Agrate, le scuole primarie e il pedibus

Nei giorni scorsi è addirittura cominciato il primo liceo Steam al Villoresi di Monza, il primo per ora in Lombardia.

Oltre alle materie nuove ci sono anche le buone usanze vecchie. Sono infatti aperte le iscrizioni al pedibus con tre percorsi per l’elementare di Agrate e uno per il plesso di Omate. “L’anno scorso avevamo circa 200 iscritti – ha raccontato il vicesindaco – che equivale a un terzo della popolazione scolastica delle primarie e poi abbiamo diversi pullman che curano il trasporto degli altri studenti. Cerchiamo così di impattare il meno possibile sul territorio, mettendo in campo anche diverse ciclabili per sviluppare anche l’idea di salire in sella e pedalare per raggiungere i nostri plessi”.

Il pedibus per Agrate è un progetto che va avanti da tanto tempo e può contare sulla collaborazione del Centro Sulé e una squadra numerosa di volontari che ogni giorno accompagnano i ragazzi a scuola e li riaccompagnano a casa lasciando la propria auto in garage inquinando meno