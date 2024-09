Giussano, conclusi i lavori nelle scuole: l’amministrazione ha investito 300mila euro

L’amministrazione comunale di Giussano ha concluso i lavori effettuati nei differenti plessi scolastici, interessati da opere funzionali a migliorare lo svolgimento della didattica e ad accogliere gli alunni in spazi riqualificati o, almeno in parte, riconvertiti per offrire maggiori servizi.

Scuole: il dettaglio degli interventi programmati o già eseguiti

Sara Citterio, assessore all’istruzione, e Giacomo Crippa, assessore ai lavori pubblici ed al patrimonio, in uno dei plessi riqualificati

Alla scuola primaria Carlo Porta di via Alessandria, sono stati ultimati i lavori funzionali alla riapertura dell’aula mensa, con annessa fornitura degli arredi, di tavoli e sedie a disposizione degli alunni. A questo intervento si aggiungerà, nelle prossime settimane, la sostituzione della caldaia in previsione del periodo più freddo. Alla scuola primaria Gabrio Piola di via D’Azeglio, è stata completamente rinnovata la linea antincendio, con un intervento calendarizzato fra la fine delle lezioni di giugno e l’inizio del centro ricreativo estivo, in modo tale da non interferire con la regolare programmazione delle attività. Alla scuola secondaria di primo grado Alberto da Giussano, sono stati rifatti i cablaggi dell’aula di informatica e sono stati eseguiti lavori nell’aula immersiva. A Robbiano, la scuola don Rinaldo Beretta riaprirà con una nuova aula polivalente, realizzata nell’atrio del primo piano, che consentirà di ospitare una pluralità di attività con una ampia vetrata che guarderà verso l’ingresso principale. A Paina, la scuola primaria Ada Negri è stata interessata dalla realizzazione di un’aula multiattività che verrà realizzata al primo piano; previsti contestualmente la demolizione di una parete pre-esistente, un rinforzo strutturale e una rinnovata imbiancatura del nuovo spazio. Alla scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto, sono state completate la ricollocazione di arredi interni e migliorie alla copertura per prevenire infiltrazioni d’acqua.

Scuole: la soddisfazione del sindaco Citterio e dell’assessore Crippa

«Abbiamo sfruttato il periodo di luglio e agosto -commentano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al patrimonio Giacomo Crippa-, durante il quale è possibile operare in sicurezza, considerata la sospensione dell’attività didattica, per effettuare importanti opere strutturali nelle scuole del territorio. Il valore degli interventi supera i 300mila euro e risponde ad esigenze condivise con i dirigenti scolastici. In particolare, sono stati realizzati nuovi spazi polivalenti, utili per esperienze laboratoriali, ed è stato ulteriormente incrementato il livello di sicurezza degli edifici».