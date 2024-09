Primo giorno di scuola ancora biancorosso: gli astucci dell’Ac Monza per 1.138 alunni di prima elementare

“Monza alè, Monza alè è il cuore biancorosso dentro me”. Sulle note dell’inno del Monza i bambini della primaria Masih di Monza hanno accolto i giocatori Samuele Birindelli e Samuele Vignato, Roberto Mazzo, consigliere di AC Monza e il sindaco Paolo Pilotto arrivati per celebrare insieme il primo giorno di scuola. Tutti con una maglietta rossa regalata proprio dalla società sportiva, dalle insegnanti ai bambini, sventolando la bandierina con i colori biancorossi, hanno accolto la delegazione che ha consegnato alle due classi prime il tradizionale astuccio firmato Calcio Monza.

Primo giorno di scuola ancora biancorosso: 1.138 alunni di prima elementare dei 31 plessi cittadini

Tutti i 1.138 alunni di prima dei 31 plessi (statali e paritari) della città capoluogo di provincia hanno ricevuto questo dono, ormai una tradizione questo connubio calcio scuole visto che è giunto al sesto anno.

Monza astucci biancorossi primo giorno di scuola Ac Monza Comune – foto Radaelli

«Condividiamo con le scuole la sfida educativa e l’entusiasmo degli inizi di un nuovo anno scolastico. Scuola e sport sono due realtà molto vicine, due avventure – ha detto il sindaco Pilotto – perché entrambi aiutano a diventare persone più sicure, trasmettono importanti valori, regole e il concetto di rispetto dell’altro».

Primo giorno di scuola ancora biancorosso: il ringraziamento dei bambini nelle parole lette da Melissa

I bambini, entusiasti per la visita e per l’avvio dell’anno scolastico così speciale, hanno voluto ringraziare lo staff del Calcio Monza con delle parole ricche di significato, lette da Melissa “tutti abbiamo dei sogni e sappiamo che nella vita, come nello sport, non dobbiamo mai arrenderci anzi. Sappiamo che insieme possiamo raggiungere importanti risultati come una vera squadra”.

Primo giorno di scuola ancora biancorosso: il messaggio dell’ad Adriano Galliani

Tra canti e cori per i bambini e i loro genitori sarà un primo giorno di scuola che non scorderanno, vista l’emozione di incontrare giocatori professionisti. Assente perché impegnato in Senato, Adriano Galliani, cui i bambini hanno donato un “albero della vita” per le sue recenti nozze, ha mandato comunque il suo messaggio: «È estremamente gratificante constatare il clima di coesione e di armonia che si è creato in città tra famiglie, istituti e il nostro Club attorno a questa splendida iniziativa. Al sesto anno di progetto, la consegna degli astucci biancorossi è diventata una vera e propria tradizione e in tutte le scuole troviamo un’accoglienza splendida ed emozionante. Il nostro Club ha una grande responsabilità sociale verso il territorio e continueremo a dare il massimo per portare valore e gioia insieme al fianco di istituzioni e associazioni».