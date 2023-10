Scontro tra auto e moto, 26enne grave al San Gerardo

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista coinvolto in un incidente a Carugo, in località Sant’Isidoro. L’uomo, 26 anni e residente in provincia di Monza e Brianza, è in prognosi riservata.

Scontro tra auto e moto, è successo a Carugo

Secondo una prima ricostruzione poco dopo le 17.30 di mercoledì sarebbe entrato in collisione con un’auto impegnata in una svolta, riportando traumi importanti. La dinamica sarà chiarita dai rilievi dei carabinieri di Mariano Comense. Sul posto sono intervenute l’ambulanza in codice rosso e l’automedica.