Barlassina: urtato mentre attraversa, i carabinieri cercano l’auto

Brutto episodio domenica nel tardo pomeriggio a Barlassina, nella zona di via Colombo, proprio a due passi dall’oratorio. Un uomo di 85 anni è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Desio dopo essere stato colpito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Barlassina: l’automobilista alla guida si è allontanato

L’automobilista alla guida non si è fermato a prestare soccorso, né avrebbe chiamato il numero unico delle emergenze per denunciare il fatto, invece allontanandosi dal luogo dell’incidente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Seregno che ora stanno indagando sentendo le testimonianze di alcuni dei presenti.

Pare che l’auto fosse una Fiat 500 bianca, secondo quanto raccontato da alcuni passanti. Su queste informazioni si concentrano le indagini delle forze dell’ordine, per provare a rintracciare il responsabile che, a quel punto, sarebbe accusato di omissione di soccorso.

Barlassina: l’anziano soccorso in codice giallo

L’uomo stava camminando a piedi sulla strada di oratorio e scuole quando l’utilitaria l’ha colpito in prossimità delle strisce pedonali, spedendolo a terra. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’autoambulanza in codice giallo insieme alla pattuglia dei carabinieri.

Il barlassinese è stato trasportato velocemente all’ospedale di Desio con qualche grave escoriazione dopo la brutta botta ma non è parso in pericolo di vita. Ovviamente i militari si sono subito attivati per ricostruire l’accaduto e potrebbero utilizzare anche le immagini della videosorveglianza cittadina per risalire alla targa dell’auto interessata, confrontando i passaggi delle vetture con la possibile descrizione offerta da testimoni e anche dalla vittima.

Barlassina: i carabinieri possono ricorrere alla videosorveglianza cittadina

In quel punto della via Colombo non ci sarebbero occhi elettronici in posizione utile, ma c’è la possibilità di ottenere qualche elemento fondamentale alle ricerche visionando le registrazioni della videosorveglianza cittadina, allargando il giro delle telecamere a disposizione. In paese la notizia è stata accolta con sgomento e stupore. Molte persone si sono dette preoccupate per l’accaduto, soprattutto perché il responsabile si è allontanato senza nemmeno sincerarsi delle condizioni dell’investito. L’auspicio di molti è che possa ripensarci e presentarsi alle forze dell’ordine quanto per prendere carico delle proprie responsabilità e per rispetto nei confronti dell’anziano finito in ospedale.