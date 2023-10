Usmate-Velate: investe un giovane in monopattino e scappa, caccia al pirata

Travolge un giovane 28enne lungo la strada che porta ad Arcore e poi si dà alla fuga. E’ accaduto stamane, lunedì 9 ottobre, alle ore 5,40 circa, in corso Italia a Usmate-Velate, all’altezza di via Brina. Elsayed Abdelkader, domiciliato a Bernareggio, stava procedendo con il suo monopattino elettrico verso l’azienda Euroacciai che stava raggiungendo dovendo iniziare al primo turno, alle ore sei. E’ stato all’altezza della rotatoria con via Brina che un’auto che sopraggiungeva alle sue spalle, l’ha preso in pieno scaraventandolo a terra. E senza neanche rallentare l’automobilista ha continuato la sua corsa dandosi alla fuga.

Usmate-Velate: investe un giovane e l’intervento dei soccorsi

Il giovane, essendo a quell’ora ancora buio, e con poche auto di passaggio, dolorante e sanguinante, riavutosi dal trauma ha chiamato subito la sua compagna la quale ha immediatamente allertato il 118. Poco dopo sul posto giungeva un’autoambulanza e subito a seguire una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Elsayed Abdelkader è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dove gli hanno riscontrato una ferita lacero contusa alla zona temporale sinistra nella quale sono stati necessari alcuni punti di sutura, e varie escoriazioni in tutto il corpo. Nella tarda mattinata è stato poi dimesso.

Da parte dei carabinieri intanto sono state avviate le indagini per tentare di identificare l’investitore.