Incidente in moto nel Comasco, la vittima viveva a Cogliate

Si chiamava Rachid Farouk l’uomo residente a Cogliate che ha perso la vita nell’incidente motociclistico della serata di lunedì a Manera di Lomazzo, in provincia di Como.

Incidente in moto nel Comasco, l’uomo viaggiava sulla via principale e ha perso il controllo del mezzo

Aveva 41 anni, era di origini marocchine e abitava in paese: è morto in seguito a una caduta di cui i carabinieri stanno cercando di ricostruire con certezza la dinamica. L’uomo stava percorrendo la via principale che collega Rovellasca alla frazione Manera di Lomazzo quando, per ragioni ancora da comprendere, ha perso il controllo della moto finendo sull’asfalto. La caduta è stata pesante e le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche.

Un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e l’elisoccorso sono stati richiamati sul posto con urgenza, ma l’équipe medica non ha potuto fare altro che verificare e confermare il decesso.

Incidente in moto nel Comasco, lo scooter ritrovato a terra semidistrutto

Cadendo, il motociclista potrebbe aver urtato un palo e da qui le drammatiche ferite riportate. Il suo scooter T-Max è stato ritrovato al suolo, semidistrutto. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni, automobilisti di passaggio per lo più. Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti attorno alle 21.30, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e si pensa che il guidatore possa aver fatto tutto da solo, perdendo il controllo della motocicletta senza fattori esterni.

Gli esami sul luogo dell’incidente e la ricostruzione di andatura e traiettoria esatte della motocicletta in ogni sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cantù. Solo l’accertamento in corso potrebbe chiarire quanto accaduto. A tal fine, sul corpo del 41enne dovrebbe essere disposta l’autopsia.

Incidente in moto nel Comasco, è successo una delle principali strade di collegamento della zona

La strada, via Roma, una delle principali direttrici sud-nord della zona in uscita dalla città di Saronno e di collegamento con la vicina provincia comasca, è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici operati dalle forze dell’ordine.

La vittima risiedeva a Cogliate ormai da qualche anno, ma pare che la famiglia sia attualmente in Marocco, suo paese di origine. L’uomo, nato nel 1982, ha una figlia di dieci anni.