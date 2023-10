Incidente stradale a Concorezzo: un’auto in fiamme, la seconda in un fosso

Incidente stradale tra due auto con una finita in un fossato e la seconda interessata da un incendio, domenica 8 ottobre attorno alle 23 a Concorezzo, in via Giorgio La Pira. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza con due autopompe da Monza e dal distaccamento di Vimercate.

Concorezzo, sul posto i vigili del fuoco e personale del 118

Sul posto il 118 ha inviato personale con un’ambulanza e un’automedica ma secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza non risulterebbero persone ferite. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di Monza per i rilievi.