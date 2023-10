Scontro frontale tra un’auto e un furgone a Lesmo nella notte, sul posto i vigili del fuoco

Incidente stradale con un ferito lieve, portato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza nelle primissime ore del mattino di sabato 7 ottobre a Lesmo. Il sinistro, che ha visto coinvolti un’auto e un furgone, che per cause in via di accertamento si sono scontrati frontalmente, è accaduto alle 4.30 in via Marconi.

Lesmo, scontro frontale in via Marconi: al volante dei mezzi una 20enne e un 67enne

Al volante dei due mezzi, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza, una ventenne e un uomo di 67 anni entrambi prontamente soccorsi con un trasporto in codice verde all’ospedale di Monza. Sul posto, oltre a un’ambulanza inviata dal 118, una pattuglia dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vimercate che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e al ripristino delle condizioni ordinarie di viabilità.