Precipita con il deltaplano a Busnago, un 59enne in prognosi riservata al San Gerardo di Monza

Elisoccorso a altri mezzi inviati dal 118 domenica poco prima delle 19 a Busnago, nei pressi di via Carducci, per soccorrere un 59enne del posto che, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è precipitato al suolo con un deltaplano.

Busnago, il deltaplano è precipitato in località Cascina Cortana

L’uomo è stato portato con l’eliambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza dove versa in prognosi riservata per i numerosi traumi rimediati nella caduta. Il deltaplano è precipitato in località Cascina Cortana, al confine con Trezzo sull’Adda.

Oltre al personale paramedico inviato dal 118 e i vigili del fuoco, sul posto sono giunto anche i carabinieri della compagnia di Vimercate per ricostruire la dinamica dell’incidente.