Provincia, il punto sulle scuole superiori di Monza e Brianza: nuova sede per il musicale Zucchi, i costi delle manutenzioni

L’indirizzo musicale del liceo Zucchi di Monza ha la sua nuova sede. Sono stati ultimati i lavori e al suono della prima campanella, martedì 12 settembre, gli studenti entreranno nella struttura di via Marsala. Una grande conquista per la Provincia, per la dirigente Rosalia Natalizi Baldi e soprattutto per i ragazzi.

Provincia, il punto sulle scuole superiori di Monza e Brianza: 803 mila euro per interventi ordinari e urgenti

L’avvio dell’anno scolastico è, per la Provincia di Monza e della Brianza, un’occasione per fare il punto sulla situazione delle scuole superiori del territorio che ospitano oltre 32mila studenti, che quest’anno sono state interessate da diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e da molteplici progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e non solo.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione programmata e quelli straordinari, secondo le stime dei tecnici da settembre 2022 sono stati effettuati lavori per un ammontare di 803mila euro (di cui 150mila per le riparazioni eccezionali). Una spesa che consentirà a studenti e personale scolastico di rientrare a scuola in sicurezza dopo gli eventi meteorologici estremi di fine luglio.

Provincia, il punto sulle scuole superiori di Monza e Brianza: «Il maltempo non ci ha rallentati»

«Ci siamo impegnati per dare ai ragazzi, al personale docente e non docente dei luoghi sicuri – sottolinea Luca Santambrogio, presidente della Provincia – in cui sviluppare le capacità e l’apprendimento. Avevamo paura che gli eventi metereologici di luglio rallentassero i nostri piani invece tutto si è svolto nel miglior modo possibile perché al rientro in classe degli studenti tutto fosse in sicurezza, grazie al lavoro dei nostri tecnici e degli esperti dei comuni che hanno collaborato. La grande novità che riguarda il musicale Zucchi è motivo di orgoglio per tutti, abbiamo raggiunto quello che era un sogno e sarà inaugurata, nei prossimi giorni anche dal ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara».

Provincia, il punto sulle scuole superiori di Monza e Brianza: riflettori sull’Omnicomprensivo

Diversi gli interventi che hanno interessato numerose scuole della Brianza nel corso dell’estate e molti che sono in fase di pianificazione e realizzazione, tra questi l’Omnicomprensivo di Vimercate interessato da un progetto di risistemazione più ampio delle sue 4 componenti scolastiche (Einstein, Banfi, Vanoni e Floriani), che ha portato anche alla messa a norma ai fini antincendio dell’auditorium e alla costruzione di un nuovo edificio, la cui fine lavori è ormai prossima.

In totale, per tutta questa serie d’interventi, sono stati impiegati fondi pari a circa 3.393mila euro. Ha preso il via anche una collaborazione tra la provincia MB ed il Politecnico di Milano per lo studio e redazione di un importante ed ambizioso progetto di riqualificazione dell’Omnicomprensivo, che mira alla trasformazione dell’intero complesso scolastico sul modello del campus universitario.

Provincia, il punto sulle scuole superiori di Monza e Brianza: fondi del Pnrr

Molti lavori sono realizzati con i fondi PNRR come la realizzazione di una nuova sede per l’istituto Milani di Meda e il Floriani di Vimercate, l’adeguamento alle norme antincendio in 14 plessi e la creazione di nuovi spazi didattici.