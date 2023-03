L’Omnicomprensivo di Vimercate guarda al futuro con un progetto di riqualificazione da 80 milioni di euro

Omnicomprensivo di Vimercate completamente rinnovato e adeguato alle nuove esigenze, con spazi pubblici che lo mettono in connessione con la città Questa in sintesi la dichiarazione d’intenti espressa dai relatori in occasione della presentazione dello studio preliminare per il progetto di riqualificazione del polo scolastico di via Adda che si è tenuta martedì 21 marzo nella sala Polifunzionale dell’Einstein. All’incontro erano presenti tra gli altri il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il sindaco Francesco Cereda, i dirigenti scolastici e i rappresentanti del Consiglio d’Istituto, i tecnici della Provincia e i progettisti del Politecnico.

L’Omnicomprensivo di Vimercate e l’apertura verso la città

«Sull’Omnicomprensivo ci sono già in essere una serie di interventi essere – ha spiegato il presidente Samtmbrogio -. Quello più ambizioso è in fase di progettazione e riguarda l’intero plesso e che dovrà seguire diversi passaggi importanti. Prima di tutto lo spostamento del Floriani ad Agrate che permetterà di liberare spazi che saranno poi necessari per procedere con i vari lotti di riqualificazione». In merito al progetto di riqualificazione Santambrogio ha invece annunciato che: «Sarà un’apertura della scuola verso la Città. Quando nel 2020 abbiamo iniziato il percorso con il Politecnico di Milano si è iniziato subito a ragionare sul fatto che l’Omni e la città siano di fatto due corpi separati e di come invece nella progettualità si riesca a farli interagire molto di più». Anche il primo cittadino di Vimercate Francesco Cereda ha ribadito la volontà di mettere in comunicazione il polo scolastico con la città: «Già l’intervento sulla palestra centrale, un luogo aperto alla fruizione sia degli studenti che alle associazioni del territorio, e quello sull’auditorium vanno in questa ottica – ha spiegato –. L’omnicomprensivo per il numero di persone che vi gravitano, è una vera e propria cittadella, anche più grande di alcuni comuni del vimercatese. È quindi giusto che i due luoghi si parlino. Siamo contenti che la Provincia consideri prioritari gli interventi su questo polo scolastico, sia con un’ottica di breve periodo sia nel medio».

L’Omnicomprensivo di Vimercate e il progetto preliminare

Lo studio preliminare, presentato dal Politecnico prevede una rivisitazione globale del polo scolastico. Le soluzioni prevedono sia realizzazioni ex novo di nuovi blocchi che la riqualificazione e ridistribuzione degli spazi esistenti in modo da garantire ambienti adeguati alla richieste dei tre Istituti che rimarranno ospitati nel polo dopo lo spostamento del Floriani: il Liceo Banfi, il Vanoni e l’Einstein. Particolare attenzione verrà riposta per gli spazi collettivi si lavorerà alla valorizzazione degli ambiti esterni e delle aree verdi. Vi saranno nuovi accessi, le classiche pensiline eliminate e sostitute da patii laterali. Lo studio prevede la creazione di spazi di relazione polivalenti usufruibili sia dalla popolazione scolastica che da utenti esterni. Al centro del complesso si prevede la realizzazione di un anello con 10 sale componibili, fruibili dagli istituti e dalle associazioni. Si lavorerà anche sulla efficenza energetica sicurezza degli ingressi creando una nuova piazza adibita a spazio pubblico di accoglienza e smistamento, con sottostante area di parcheggio. L’iter prevede un percorso di condivisione che porterà alla stesura del progetto di fattibilità tecnico/economica. Il valore complessivo previsto solo per i lavori è di circa 50 milioni mentre il quadro economico stimato (al 2020) è di 80.