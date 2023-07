«Residenza per universitari a Monza: entro fine 2023 individueremo l’area dove realizzarla»

Entro la fine del 2023 l’amministrazione di Monza individuerà il luogo su cui sorgerà una residenza per gli universitari: è quasi una promessa quella pronunciata dal sindaco Paolo Pilotto a un anno dal suo insediamento. I primi incontri tra i rappresentanti della giunta e quelli dell’Università Bicocca risalgono al luglio del 2022.

Il sindaco di Monza e il bilancio di un anno di mandato: i tre progetti per lo studentato

«Abbiamo aperto più fronti – spiega il primo cittadino – stiamo ragionando con il Demanio sulla possibile realizzazione di uno studentato sui terreni del polo istituzionale, dietro il palazzo della Provincia, una seconda ipotesi prevede l’edificazione di un complesso da 250 posti costruito dall’ateneo con finanziamenti statali su un’area di nostra proprietà in via Sant’Andrea e la terza l’intervento di operatori privati alla ex Fossati Lamperti». Almeno una delle delle tre opzioni, assicura, dovrebbe andare in porto entro il 31 dicembre.

Il sindaco di Monza e il bilancio di un anno di mandato: la campagna di ascolto

Nei dodici mesi passati dalla sua elezione, prosegue, non ha mai interrotto la campagna d’ascolto che il centrosinistra ha avviato nella primavera 2021: «Ho avuto almeno 550 incontri con cittadini singoli, imprese, associazioni di categoria e comitati – racconta Pilotto – ho cercato di mediare tra richieste che a volte confliggevano tra loro».

Il sindaco di Monza e il bilancio di un anno di mandato: le sei priorità dagli asili nido alle palestre per le superiori

Nel primo anno di mandato si è mosso partendo dalle sei priorità del programma elettorale: come primo atto, ricorda, ha attivato 40 nuovi posti nei nidi comunali a cui se e aggiungeranno altri 30 da settembre, poi ha collaborato con la Regione per far partire il recupero della ex Borsa i cui i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. Nell’elenco degli obiettivi centrati il sindaco inserisce la firma dell’accordo per il passaggio della proprietà del Mirabellino e di Cascina Milano al Comune, l’apertura al pubblico della Villa Reale cinque giorni a settimana, la continuità delle esposizioni, l’intesa con la Provincia che ha permesso alle società sportive di utilizzare le palestre delle scuole superiori nel tardo pomeriggio e la sera per un totale di 150 ore a settimana, i fondi ottenuti dal Pnrr per i progetti rivolti agli anziani, alle persone fragili, ai senza dimora, la decisione di realizzare sotto la ciminiera dell’ex cotonificio la biblioteca del Cederna che con i suoi mille metri quadri dovrebbe attrarre studenti e lettori anche da altri quartieri.

Il sindaco di Monza e il bilancio di un anno di mandato: l’arengario

Passi avanti, assicura, sono stati fatti per l’adeguamento dell’Arengario: «Ci siamo accorti – afferma – che nel bilancio c’erano oltre 500.000 euro vincolati a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Li impiegheremo per installare all’altezza della porta di accesso l’ascensore che sbucherà vicino al bookshop e non romperà la continuità del salone».