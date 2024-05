Monza Fast Future 2024: il programma del secondo festival della sostenibilità, inaugurazione nel weekend e poi un anno di eventi

I temi legati alla mobilità, all’energia, alla tutela dell’ambiente e alla transizione verde saranno al centro del “Monza Fast Future 2024”, il festival della sostenibilità organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Monza, la società Epickonomia, l’Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e il patrocinio della Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza Lodi.

Monza Fast Future 2024: «Stimolare il cambiamento a uno stile urbano sostenibile»

La seconda edizione, che sarà inaugurata sabato 11 e domenica 12 maggio con eventi in programma in diversi luoghi della città, proseguirà domenica 16 giugno e si concluderà il 13 e 14 novembre in Villa reale dove, in concomitanza con la Settimana europea della mobilità, si confronteranno i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese.

Fino ad allora si susseguiranno i tavoli di confronto tematici in cui verranno valorizzate le eccellenze green del nostro territorio e saranno analizzate le prospettive e gli obiettivi da centrare nel tentativo di ridurre l’impatto ambientale tramite il potenziamento dell’economia circolare, l’efficientamento energetico degli edifici, la riduzione del consumo di suolo.

«Il Monza Fast Future – spiega l’assessora all’ambiente Giada Turato – punta a stimolare il cambiamento verso uno stile urbano sostenibile alla vigilia delle grandi trasformazioni che la nostra città si appresta a vivere nei prossimi anni in coerenza con le azioni previste dal piano urbano della mobilità sostenibile e in linea con le azioni del progetto di lotta ai cambiamenti climatici “Monza & CO-Green and blu transition” di cui siamo capofila».

Monza Fast Future 2024: eventi legati all’Agenda 2030 Zero Emissioni

Gli eventi in programma sabato e domenica saranno dedicati, in particolare, ad alcuni temi dell’Agenda 2030 Zero Emissioni, con un occhio di riguardo a quello che potrebbe essere il disegno di Monza nel giro di qualche anno e alle azioni utili a orientare il cambiamento in ottica green: sul palco in piazza Trento e Trieste saliranno non solo i rappresentanti dell’amministrazione, delle aziende, delle scuole e delle associazioni, ma anche i cittadini che potranno raccontare le loro esperienze di cura dell’ambiente.

Allo stand di Legambiente si potrà, inoltre, votare il logo del progetto “strategia clima” di Monza.

I promotori della kermesse cercheranno di coinvolgere nelle iniziative i ragazzi e i giovani in modo da trasformare la rassegna in un «motore di educazione a partire dalle scuole per contribuire a rendere Monza un esempio virtuoso di città sostenibile».

Monza Fast Future 2024: 16 giugno per la mobilità dolce

Il 16 giugno sarà dedicato interamente alla mobilità dolce con un evento ispirato al centenario della costruzione a Bettola del deposito della tramvia Monza-Milano.

Monza Fast Future 2024: il programma di sabato 11 maggio

– Pedalate di gruppo per ragazzi e adulti e in collaborazione con la polizia locale (con le nuove e-bike elettriche o con proprio mezzo). Partenza da Piazza Trento e Trieste verso tre luoghi di interesse: 11.30 Oasi di Legambiente; 15 Velostazione San Gerardo; 16.30 Giardino Itinerante

– Attività pittoriche e di scultura aperte a tutti, in collaborazione con la Scuola Borsa. Esposizione dei quadri degli allievi della Scuola Borsa sull’ambiente e le vedute di Monza.

– Contadino per un giorno: 15-16, con la Scuola Agraria del Parco di Monza. Età consigliata: 5/10 anni. Numero massimo di partecipanti: 15. Trapiantare e annaffiare. I bambini semineranno una piantina nel vasetto che porteranno a casa.

– Riciclo. Costruire nidi per la fauna volatile, 16-17, con la Scuola Agraria Parco di Monza. Età consigliata: 5/10 anni. Numero massimo di partecipanti: 15.

– Giochi e suoni in piazza 14-16 a cura di Erewhon: giochi per bambini con oggetti fatti con materiali riciclati

Monza Fast Future 2024: il programma di domenica 12 maggio

– Biciclettata per i piccoli organizzata con polizia locale, Fiab e Legambiente:

– Passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, 10 – 12. Raccolta mozziconi per il centro della città. Per iscrizioni: plasticfreeonlus.it.

– Pedalata “Bimbimbici” verso l’oasi di piazza Castello, con partenza alle 10.30. I bambini devono essere accompagnati da un adulto e arrivare con la propria bici. Età consigliata: 4/11 anni.

– Percorsi di guida sicura a cura di Fci – Federazione ciclistica italiana. Percorsi di gincana e guida sicura in bicicletta per bambini. Esposizione di bici storiche a cura di Brianza d’Epoca

Monza Fast Future 2024: il programma di sabato e domenica

– Mercatino del baratto e torneo MemoRiciclo per le scuole primarie, secondarie di I e II grado.

Un gioco per alunni e famiglie sulla raccolta differenziata.

– Laboratori per bambini, a cura di Bella Jajo (sabato solo dalle 16)