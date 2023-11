Stazione Monza Est, via libera alle risorse anche dal ministero: pronta per il 2027

La notizia dello stanziamento di oltre 6 milioni di euro per avviare i lavori della stazione Monza est, prevista per il 2027, era stata uno dei punti di “Monza fast future”, il festival della sostenibilità organizzato dal Comune di Monza in Villa reale. A stretto giro arriva la conferma da parte del Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mercoledì 29 novembre ha comunicato l’avvio del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e il reperimento delle risorse per completare la fermata della tratta ferroviaria in zona Libertà.

Stazione Monza Est, via libera alle risorse anche dal ministero: la nota del Mit e i finanziamenti

“l progetto che ha un valore di 6,5 milioni di euro vedrà dunque la compartecipazione di RFI per 5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco – spiega una nota del Mit – Per completare l’opera mancavano delle risorse e su richiesta del territorio – Comune e Regione e il Mit si è attivato con gli enti preposti con RFI che ha recuperato le risorse per la realizzazione dell’opera. L’attivazione della fermata può ad oggi essere prevista nella seconda metà del 2027“.

Stazione Monza Est, via libera alle risorse anche dal ministero: la soddisfazione della Regione, «benefici per il Besanino»

Soddisfazione in Regione Lombardia, che aveva stanziato 4 milioni di euro. «Grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene sbloccata un’altra importante opera per la Lombardia. Si tratta della fermata ferroviaria Monza Est. Da tempo come Regione Lombardia chiedevamo di reperire le risorse mancanti per la sua realizzazione: ora con l’intervento del ministro Matteo Salvini, Rfi ha recuperato 5 milioni di euro ed è stato avviato il progetto di fattibilità tecnico economica», ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

«Il progetto – ha proseguito Terzi – ha un valore di 6,5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco: un’opera fondamentale perché, con il passaggio del treno ‘Besanino’, i pendolari potranno spostarsi rapidamente a Milano senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza”.

Stazione Monza Est, Corbetta: «Adesso ridurre i tempi di percorrenza»

In casa Lega commenta positivamente il consigliere regionale Alessandro Corbetta, capogruppo al Pirellone: «Il ministro Salvini ha dimostrato grande attenzione al territorio lombardo e brianzolo – ha detto – Siamo soddisfatti del lavoro per coinvolgere più enti e a sbloccare opere da tempo ferme. Adesso bisogna lavorare affinché vengano messe in atto tutte quelle opere necessarie per rendere la linea più snella e per ridurre i tempi di percorrenza».