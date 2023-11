Monza Fast Future: il Festival della sostenibilità per tutto novembre

Si chiama “Monza Fast Future” e si presenta come il “Festival della sostenibilità”: patrocinato dal ministero dei Trasporti e dal ministero dell’Ambiente, nasce su iniziativa del Comune di Monza, che l’ha promosso con la collaborazione di Pro Monza, e si svolge in tre momenti distinti.

Monza Fast Future: il 5 novembre in piazza Trento e Trieste

Si inizia il 5 novembre, domenica, con una manifestazione in Trento e Trieste: dalle 10 alle 18 la piazza “si animerà grazie alla presenza degli stand di aziende, scuole, cittadini attivi nella cura dell’ambiente, patti di collaborazione e associazioni del territorio, con la possibilità per il pubblico di partecipare attivamente a tutti gli eventi in programma”, anticipano da palazzo.

Monza Fast Future: il 16 novembre dedicato agli studenti

Il 16 novembre è in programma un pomeriggio dedicato agli studenti delle scuole superiori: appuntamento per workshop e dibattito nell’aula magna del Nanni Valentini.

Monza Fast Future: 21 e 22 novembre il convegno con soggetti pubblici e privati

Il 21 e il 22 novembre il tema della sostenibilità sarà approfondito “con un confronto tra amministratori, aziende e stakeholder pubblici e privati”: alla presenza di assessori regionali e provinciali si parlerà anche di trasporti, di mobilità dolce e sostenibile e di zone 30.