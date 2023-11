Monza: due protocolli per i cantieri e le comunità energetiche

Il Comune di Monza ha siglato due protocolli di intesa con Assimprese Ance e Rse e BrianzAcque. Due atti concreti all’interno della due giorni “Monza fast future”, il festival della sostenibilità che si è svolto il 21 e 22 novembre in Villa reale.

Monza: il Comune e il programma Cantiere impatto sostenibile

Al centro del primo protocollo di collaborazione c’è il programma Cantiere impatto sostenibile (Cis), con l’obiettivo di realizzare una collaborazione istituzionale che porti alla crescita della cultura della sostenibilità sia ambientale, sociale ed economica. Il Cis è un codice volontario di condotta in ambito edilizio che impegna i soci che decidono di aderire a comportamenti concreti e misurabili per la decarbonizzazione, come previsto dall’Agenda Onu 2030, ma anche tutela dell’ambiente, legalità, regolarità del lavoro, sicurezza fino al rispetto della catena di fornitura nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa.

«Sono molto soddisfatta del protocollo siglato con il Comune di Monza – ha commentato Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance – che per primo ha riconosciuto il codice di condotta Cantiere impatto sostenibile promosso dalla nostra associazione, per la creazione di una cabina di regia».

Monza: il Comune, BrianzAcque e Ricerca sul sistema energetico Rse Spa

Un secondo accordo è stato siglato mercoledì 22 novembre con BrianzAcque e Ricerca sul sistema energetico Rse Spa, per realizzare attività finalizzate allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio del comune di Monza. Ma non solo. Il protocollo firmato prevede anche la sperimentazione dell’impiego e produzione di biometano, biogas e l’integrazione con le fonti rinnovabili. L’accordo siglato avrà una durata di trentasei mesi.

«Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un modello di produzione di energia pulita e sostenibile. Insieme a BrianzAcque potremo avviare una serie di sperimentazioni riguardanti biometano e idrogeno che garantiscano un ulteriore progresso verso la decarbonizzazione», ha commentato l’assessore all’Ambiente, Giada Turato.