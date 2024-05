Incidente stradale con ribaltamento nel Lecchese, Statale 36 chiusa per due ore in direzione sud

Chiusura temporanea della Statale 36 Valassina in direzione sud, a causa di un incidente stradale, un tamponamento con un’auto che si è ribaltata all’altezza del km 36,400, in località Garbagnate Monastero. L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 16, la riapertura è stata comunicata da Anas un paio d’ore più tardi. Il bilancio è di una donna di 57 anni soccorsa in codice giallo e trasportata in codice verde in ospedale a Erba.

Sul posto, ha detto la società che ha in gestione la tratta: “Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.