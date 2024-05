Metrotranvia Milano-Limbiate: approvato il budget, verso il bando di gara per il primo lotto

Milano si appresta a lanciare ufficialmente il bando di gara per il primo lotto dei lavori della metrotranvia Milano-Limbiate. In data 9 maggio Palazzo Marino interrompe, di fatto, la impasse sull’iter del progetto di riqualificazione della vecchia linea tranviara dai tempi del Covid e si appresta a indire la procedura di appalto dei lavori: la determinazione dirigenziale della Direzione Specialistica Infrastrutture del Territorio riguardo alla “Riqualificazione Tranvia Extraurbana Milano-Limbiate – Lotto 1 e Lotto 2” sblocca l’approvazione e assunzione della spesa pari a 170 milioni e 373.124,84 euro comprensivi di oneri, corrispondente alla quota non ancora impegnata dell’importo complessivo del quadro economico di 182.660.000 euro.

Metrotranvia Milano-Limbiate: «Passaggio che scongiura il pericolo della scadenza dei tempi»

In pratica Milano approva l’intero budget, comprensivo degli 88 milioni circa a copertura dell’extra costo aggiunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dà il via libera alla gara di appalto che dovrà determinare gli assegnatari dell’intervento.

«Questo passaggio – commenta il consigliere regionale Riccardo Pase della Lega, che ha seguito tutto il percorso progettuale – scongiura il pericolo della scadenza dei tempi che avrebbe messo in serio pericolo la realizzazione dell’opera. Urge però ricordare come sia stato l’intervento del governo e del ministro Salvini ad avere dato una spinta importante al progetto con il rifinanziamento dell’opera».

Metrotranvia Milano-Limbiate: la soddisfazione del sindaco limbiatese Romeo

Decisamente soddisfatto il commento del sindaco di Limbiate Antonio Romeo, che è stato tra i massimi promotori della azione che ha portato alla progettazione dell’opera, anche quando il vecchio tram fu sospeso e sostituito da bus, per motivi di sicurezza per il progressivo ammaloramento della infrastruttura su ferro, la storica FrecciArancio.

«Non possiamo che accogliere con immensa soddisfazione questa svolta – è il commento del primo cittadino limbiatese – abbiamo lavorato a lungo per arrivare alla riqualificazione del tram, tenendo duro anche quando l’opera era a forte rischio di cancellazione dei finanziamenti. Questi territori meritano un’opera del genere che sarà in grado, tra l’altro, di riqualificare l’intera dorsale della comasina dove transita il tram. Il futuro è il trasporto su rotaia, ne siamo convinti. Aspettiamo ora la gara di assegnazione dei lavori, ma la notizia dello stanziamento dell’intero importo è una notizia eccezionale per tutto il territorio».