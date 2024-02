Metrotranvia Milano-Limbiate, arrivati i finanziamenti

Arriva il via libera ai finanziamenti per l’inizio lavori della Milano-Limbiate e il sindaco Antonio Romeo guarda già a un possibile collegamento tra la metrotranvia e il sistema ferroviario interregionale. In maniera da rendere il capolinea limbiatese in collegamento e in connessione con una rete più ampia e capillare di trasporti di richiamo nazionale e anche internazionale.

Metrotranvia Milano-Limbiate, il sindaco Romeo guarda avanti e ai collegamenti con sistema ferroviario interregionale

«Ho chiesto di iniziare a pensare a uno studio di fattibilità per il collegamento di Limbiate con la ferrovia Bergamo-Seregno-Saronno-Milano Malpensa perchè l’ultima fermata dista 500 metri. In futuro dovrebbe esserci un collegamento, perchè è questo è l’obiettivo per diminuire il traffico a Milano e dobbiamo mettere in rete tutte le infrastrutture e i trasporti del territorio. Limbiate verrà valorizzato e possa diventare attrattivo trasferirsi nella mia città».

Nel giorno della soddisfazione per il finanziamento della Milano-Limbiate, il sindaco guarda avanti e plaudendo alla scelta del Ministero pensa già a che sia fatta rete tra la connessione della FrecciArancio e gli altri collegamenti, addirittura quelli internazionali come può essere Malpensa. Secondo l’idea che un collegamento ferroviario come quello potrebbe dare lustro e valore attrattivo anche per una città come Limbiate, che sarà l’ultima propaggine dell’intervento che a questo punto potrebbe anche partire entro la fine del 2024.

Il Ministero ha emanato il decreto per il finanziamento dell’extra costo dei lavori della metrotranvia Milano-Limbiate per una cifra complessiva di 88 milioni e 400mila euro.

Metrotranvia Milano-Limbiate, ipotesi di tempistiche

«Limbiate – sottolinea il primo cittadino limbiatese – al momento attuale è molto periferica, ma creare un collegamento ferroviario veloce come potrebbe essere quello auspicato, potrebbe essere un incentivo a trasferirsi qui. Visto che, tra l’altro il 60% del nostro territorio è vincolato a parco, e sicuramente ne beneficeremmo».

Romeo si spinge tra l’altro anche a ipotizzare le tempistiche di massima della metrotranvia, adesso che finalmente il finanziamento di quello che mancava per raggiungere l’extra costo effetto dei rincari delle materie prime post pandemia, è cosa fatta.

«Il progetto esecutivo è stato fatto – ricorda – rimane solo da appaltare in riferimento alla revisione dei prezzi che c’era stata. Teoricamente secondo me, entro fine anno possono iniziare i lavori».

Metrotranvia Milano-Limbiate, soddisfazione del comitato

Soddisfazione anche da parte del Comitato che era sorto a suo tempo per salvare la metrotranvia, che si esprime per voce del portavoce Michele Reggiani: «Adesso aspettiamo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale perchè diventi operativo. Come Comitato auspichiamo che si arrivi al più presto ad indire la gara per affidare i lavori di riqualificazione della linea tranviaria» e ridare così vita a questo trasporto così importante».