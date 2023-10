Metrotramvia Milano-Limbiate, Morelli: «Gli 89 milioni del MIT chiudono ritardi e polemiche»

Dopo l’annuncio del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sulla ripartenza della metrotramvia Milano-Limbiate interviene anche il sottosegretario di Stato alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli, della Lega.

Metrotramvia Milano-Limbiate, Morelli: «Fondamentale accrescere il trasporto rapido di massa»

«Gli 89 milioni che il MIT destinerà alla riapertura della Milano-Limbiate chiudono i ritardi e le polemiche riguardanti la fondamentale infrastruttura di questa parte della Brianza – ha detto – Il vicepremier Salvini ha scelto di coprire i costi non guardando a ragioni e responsabilità passate perché ritiene più importante dare risposte ai cittadini di una tratta importante. Di fronte ai divieti e alle Ztl imposte dalla sinistra, come Area B e C, noi pensiamo che sia fondamentale accrescere il trasporto rapido di massa per permettere a tutti di scegliere quale strumento di mobilità utilizzare per spostarsi. Mentre la sinistra parla di green, noi rendiamo realtà, anche attraverso questi investimenti, la scelta di utilizzare o meno l’automobile per spostarsi. Inoltre, ciò permette di aprire Milano ai territori adiacenti allargando così il mercato immobiliare che, se ridotto al solo perimetro del capoluogo lombardo, sarà sempre più caro, una visione, questa, coerente con il prolungamento della M1 e della M5 fino a Monza, su cui purtroppo si registrano pesanti ritardi malgrado l’impegno del Governo».