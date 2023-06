Metrotranvia Milano-Limbiate: i sindaci scrivono al ministro, Salvini risponde

Sui lavori della Milano-Limbiate arriva la risposta ai sindaci del ministro Matteo Salvini. Nella mattina di sabato 24 giugno il ministro alle Infrastrutture ha fatto pervenire la sua replica alla ennesima lettera che gli avevano indirizzato i primi cittadini lungo la tratta della metrotranvia.

Nei giorni scorsi avevano scritto a Salvini e al ministro Raffaele Fitto per cercare di sbloccare la situazione e ottenere i fondi necessari per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate: a firmarla il sindaco Antonio Romeo insieme ai suoi colleghi Ezio Casati (Paderno Dugnano), Luigi Magistro (Cormano), Magda Beretta (Senago) e Filippo Vergani (Varedo).

Metrotranvia Milano-Limbiate: le parole dei sindaci

L’iniziativa dei Comuni era arrivata a poche settimane di distanza da quella del Comune di Milano, che si era rivolto alle strutture tecniche del ministero delle Infrastrutture richiamando le criticità che stanno ostacolando e rimandando la riqualificazione della linea. “Costituisce un’importante linea di collegamento veloce e non inquinante – hanno sottolineato Romeo e gli altri sindaci – che attraversa i nostri rispettivi Comuni sull’asse nord-sud e che è complementare al capolinea della metropolitana M3 Comasina di Milano”.

Metrotranvia Milano-Limbiate: l’impegno di Salvini

Salvini si è impegnato a reperire risorse al più presto per il finanziamento della tratta. “Come tutti ben sapete – commenta il sindaco di Senago Magda Beretta – a causa dei ritardi procurati dalla centrale unica di committenza del Comune di Milano e all’aumento dei costi dei materiali, i sindaci preoccupati avevano scritto al ministro. Entro il 30 giugno è stata richiesta una proroga per la realizzazione dell’opera. La proroga non ci sarà, ma il ministro Salvini stamane ha risposto ai sindaci della tratta Milano-Limbiate prendendo formalmente l’impegno per il finanziamento di tale opera“.

In attesa dell’approntamento degli oneri necessari che saranno finanziati con fonti interne, i sindaci ringraziano il ministero e attendono sviluppi.