Dote scuola regionale: dal 26 luglio per 12.800 studenti di Monza e Brianza

Assegnato da mercoledì 26 luglio 2023 il contributo regionale di 210 euro per la Dote Scuola – componente Materiale Didattico e per le Borse di Studio statali a sostegno degli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Dote scuola regionale: le risorse

Della misura beneficeranno 163.955 studenti lombardi per l’anno scolastico 2023/2024. Di questi, 12.793 vivono in provincia di Monza e Brianza.

Le risorse assegnate, in continua crescita, ammontano a 34,4 milioni di euro (un milione in più di quanto stanziato nel 2022). Per la provincia di Monza e Brianza la quota è di 2.686.530 euro.

Dote scuola regionale: “Garantito un sostegno concreto alle famiglie”

“Regione Lombardia ancora una volta si dimostra tempestiva – commenta l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – È infatti la prima, a livello nazionale a erogare queste risorse che garantiscono un sostegno concreto alle famiglie proprio quando si fanno i conti con gli acquisti del materiale didattico. Non solo: la Regione garantisce un contributo importante aumentando, con risorse proprie, quanto viene destinato alle famiglie con i soli fondi statali”.

Dote scuola regionale: come funziona e per chi

Viene erogato attraverso l’accredito sulla Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). Sono 11.062 gli studenti della provincia di Monza e Brianza che riceveranno da Regione Lombardia il contributo di 210 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici per l’anno scolastico e formativo 2023/2024 (2.323.020 euro) e 1.731 gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Monza e Brianza, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con Isee non superiore a euro 15.748,78, che riceveranno la Borsa di Studio Statale, erogata direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei tempi che lo stesso definirà nei prossimi mesi.