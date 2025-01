Progetto Littering in Brianza: telecamere contro l’abbandono dei rifiuti anche a Muggiò

Nuove telecamere per il contrasto all’abbandono di rifiuti sul territorio. La Provincia di Monza e Brianza le ha installate a Muggiò, lungo la SP 151 in prossimità del confine con il Comune di Cinisello Balsamo, implementando il progetto che ha già dato esiti positivi a Varedo, Villasanta e Concorezzo.

Anche a Cesano Maderno a fine 2024 è stato attivato il controllo nell’area parcheggio lungo via Manzoni angolo via Costantino I a Binzago, in prossimità dello svincolo della SP 35 dei Giovi.

Progetto Littering in Brianza: avviato nel 2023, attivato anche a Cesano Maderno

Si tratta dell’esperienza avviata dalla Provincia nel corso del 2023 con i Comuni di Varedo, Villasanta e Concorezzo, ampliata ora Cesano Maderno e Muggiò, nell’ambito del progetto regionale “Littering” con l’impiego di fondi contro l’abbandono illegale di rifiuti che è causa di inquinamento di suolo e acque e di molteplici danni alla vegetazione e alla fauna locale, oltre che dell’evidente degrado ambientale e paesaggistico.

Telecamere progetto contrasto abbandono rifiuti a Cesano Maderno Binzago

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dalle precedenti sperimentazioni a Varedo, Villasanta e Concorezzo, segno che una presenza capillare sul territorio aiuta a prevenire fenomeni di degrado come il littering – ha detto il presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio che lavora al progetto con il consigliere delegato alle Infrastrutture provinciali, Strade e Ponti, Michele Santoro – Sono convinto che anche questo progetto con Muggiò e quello già siglato a settembre con Cesano Maderno porteranno frutti positivi e aiuteranno a mantenere le nostre città più pulite laddove l’educazione e il buon senso non prevalgono».