Albiate, troppi abbandoni di rifiuti sul territorio: l’amministrazione prevede un giro di vite

Episodi di abbandono incontrollato di rifiuti: feste natalizie “sporcate” dall’inciviltà? Pugno duro del comune di Albiate, che intende punire gli autori pizzicati dalle telecamere di sorveglianza. Sacchi dei rifiuti sono stati persino abbandonati all’ingresso del centro Remo Canzi, in pieno centro. Ignoti (almeno per ora) avrebbero gettato o ammucchiato i rifiuti delle feste, trasgredendo le norme della raccolta differenziata. Alcuni albiatesi, di fronte alla reprimenda dell’amministrazione comunale, hanno però fatto notare che Gelsia Ambiente non avrebbe ritirato i sacchi nelle date annunciate dal Comune. Il capogruppo Yuri Volpi attacca: «Inesperienza amministrativa». C’è chi tuttavia non avrebbe ritirato i sacchi o chi, stando a quanto rilevato dal Comune, da Natale sino a questi primi giorni del 2025 non avrebbe fatto il bravo, per dirla ironicamente in tema. E lo spettacolo indecoroso non ha lasciato indifferenti i cittadini responsabili e l’amministrazione comunale, che ha provveduto a contattare Gelsia Ambiente (per chiedere la rimozione dei rifiuti entro il 31 dicembre scorso) e ha diramato un appello al senso civico.

Rifiuti: la videosorveglianza utilizzata per individuare i trasgressori

«Cari concittadini, in questi giorni di festa abbiamo riscontrato episodi di abbandono incontrollato di rifiuti sul nostro territorio -recita la nota-, un caso particolarmente sgradevole riguarda i sacchi dei rifiuti lasciati davanti all’ingresso della palazzina Remo Canzi, in piazza Conciliazione. L’amministrazione comunale condanna con decisione questi comportamenti che danneggiano l’ambiente, il decoro del paese e mancano di rispetto a tutta la nostra comunità». La sindaca Vanessa Gallo ha contattato Gelsia Ambiente per chiedere la rimozione dei rifiuti e il Comune intende rafforzare i controlli ed adottare le necessarie misure per proteggere il decoro del territorio. «Stiamo utilizzando le videocamere di sorveglianza per identificare i responsabili -confermano dall’amministrazione comunale-: chi abbandona illegalmente i rifiuti non conti di restare impunito: le immagini potranno essere usate per risalire ai trasgressori e applicare le sanzioni previste». Forte l’appello al senso civico, come l’invito a rispettare le regole per lo smaltimento dei rifiuti e a segnalare eventuali comportamenti scorretti. E poi un annuncio: «Nel 2025 organizzeremo in collaborazione con Gelsia Ambiente la giornata “Puliamo Albiate”, coinvolgendo le scuole: vivere in una Albiate bella e curata è il miglior regalo per la nostra comunità».