Nova Milanese e i rifiuti abbandonati: telecamere in arrivo

Rifiuti abbandonati a ogni ora del giorno a Nova Milanese. In via Madonnina non manca giorno in cui non ci siano rifiuti di varia natura. L’ultima discarica a “cielo aperto” è stata quella di via Rossini:

Nova Milanese e i rifiuti abbandonati: l’intervento dell’assessore Nigro per via Rossini e via Madonnina

L’ultima discarica a “cielo aperto” è stata quella di via Rossini: un materasso e un mobile dismessi. È stato rimosso nelle ultime ore, dopo la segnalazione dei cittadini e l’intervento dell’assessore Rossella Nigro. E la stessa Nigro ha provveduto a far rimuovere i rifiuti abbandonati nei primi giorni della settimana nell’aiuola di via Madonnina all’intersezione con via Cortelunga.

«Ero in centro per un sopralluogo in vista della Notte Bianca in programma – ha raccontato la Nigro – e ho fatto io stessa delle foto che ho portato agli uffici per chiedere la rimozione». Rimossi il mercoledì in mattinata, l’aiuola di spartitraffico Madonnina-Cortelunga è stata nuovamente occupata da altri sacchetti di vario colore e vario contenuto.

Nova Milanese e i rifiuti abbandonati: telecamere e un cassone

«È una situazione davvero spiacevole a cui dobbiamo trovare una soluzione – ha continuato la Nigro – installeremo delle telecamere come amministrazione, ma non solo abbiamo pensato che posizioneremo dei cassoni per il deposito dei rifiuti» per favorire i residenti.

Nova Milanese e i rifiuti abbandonati: gli orari estivi e la collaborazione con gli amministratori di condominio

Se una discarica a cielo aperto dà sempre fastidio, in piena estate diventa anche pericolosa a livello igienico sanitario. A dire il vero, in estate, cambiano anche gli orari di esposizione dei rifiuti che in molti non rispettano: i rifiuti vanno esposti dopo le 20 in inverno, dopo le 22 in estate.

«Per contrastare questa abitudine – ha concluso l’assessore Nigro – stiamo lavorando con gli amministratori di condominio perché spesso chi provvede alle pulizie, si occupa anche dei rifiuti che vengono esposti in modo inopportuno, a volte, anche la mattina precedente».