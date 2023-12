Monza: dieci sanzioni a Cantalupo per rifiuti abbandonati

Dopo numerose segnalazioni di piccole discariche abusive e abbandonate, il Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Monza nelle ultime due settimane ha comminato dieci violazioni in località Cantalupo.

Monza: dieci sanzioni a Cantalupo, sei residenti per errori nella differenziata e quattro residenti altrove

A sei cittadini residenti, è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dall’ordinanza comunale per errato conferimento della raccolta differenziata.

Ad altre quattro persone residenti altrove ma che hanno abbandonato in questa zona la propria spazzatura è stata invece applicata la sanzione di 100 euro per abbandono di rifiuti prevista dal regolamento comunale di Polizia Urbana.

Molto più grave è la sanzione se ad abbandonare il rifiuto è un’impresa, con un’ammenda che può arrivare a 26.000 euro.

Monza: dieci sanzioni a Cantalupo, indagini sui rifiuti abbandonati

Gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili grazie all’attività investigativa svolta esaminando i rifiuti su strada, che hanno consentito di rintracciare le generalità dei dieci trasgressori.

«I controlli da parte del Nucleo Ambientale stanno proseguendo – spiega l’assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – così da garantire il rispetto del conferimento dei rifiuti, a tutela dell’ambiente ma anche di tutti i monzesi che, ogni giorno, seguono le regole della raccolta differenziata e contribuiscono al corretto funzionamento del servizio».

«Per contrastare l’abbandono dei rifiuti – afferma l’assessore all’Ambiente Giada Turato – mercoledì 13 dicembre verrà installata da Acinque a Cantalupo una nuova e innovativa telecamera di videosorveglianza. Sarà un ulteriore strumento di grande supporto alle operazioni di controllo effettuate dalla Polizia Locale».

Monza: dieci sanzioni a Cantalupo, le segnalazioni anche al Cittadino

Proprio via Cantalupo era stata protagonista di diverse segnalazioni, anche al Cittadino, nei giorni scorsi: «Ora in via Cantalupo le discariche sono addirittura due – spiega Salvatore Russo, ex consigliere della giunta Allevi e ora nel direttivo della Lega cittadina – e il degrado è totale».

«Via Cantalupo, nei pressi dello stadio – si leggeva su facebook – Perché non si vigila su questa situazione? Il quartiere è esausto, stiamo diventando una discarica a cielo aperto. Perché non funzionano le telecamere?».