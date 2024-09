Abbandono rifiuti a Monza: ad agosto altri 12 identificati, per due scattato il procedimento penale

Le telecamere (e non solo) non perdonano: a Monza la lotta contro l’abbandono dei rifiuti è proseguita anche nel mese di agosto con un totale di 35 controlli da parte della Polizia locale. Sono stati 12 i presunti trasgressori identificati.

Se dieci se la sono cavata con sanzioni, per due cittadini, uno milanese, l’altro residente a Sesto San Giovanni, è invece scattato un procedimento penale. Uno avrebbe abbandonato rifiuti ingombranti, provenienti dalla sua abitazione, in via Offelera, mentre il secondo è stato individuato durante un servizio effettuato in borghese nella nuova rotatoria in via Edison, a Bettola, mentre lasciava a terra contenitori di olio esausto. Quattro i cittadini sanzionati identificati nella medesima zona, particolarmente “gettonata”, al confine con Cinisello Balsamo.

I controlli, oltre che attraverso la videosorveglianza, sono stati svolti dagli agenti del nucleo di polizia ambientale anche attraverso servizi in borghese, compresi orari serali e notturni, e ispezione dei rifiuti.

Rifiuti abbandonati a Monza (foto Polizia locale Monza)

Monza, lotta all’abbandono dei rifiuti: 35 controlli ad agosto, le vie più “gettonate” da chi sversa

I dieci sanzionati sono stati individuati principalmente in via Paisiello, Cantalupo, nuova Rotatoria Bettola, Fucini e Sant’Alessandro. Hanno trasgredito regolamenti di Polizia Urbana (multa di 100 euro) o l’ordinanza comunale sulla raccolta differenziata (con sanzioni previste da 50 sia da 150 euro a seconda della singola violazione accertata). I due per i quali è scattato il procedimento di natura penale sono stati perseguiti, come spiega il Comune: “ai sensi dell’articolo 255 del decreto legislativo 152/06, modificato nel 2023 nell’ottica di inasprimento delle pene per i reati ambientali” che prevede “la fattispecie penale” non solo per abbandoni effettuati da imprese “ma anche per quelli effettuati da privati”, prevedendo un’ammenda “da 1.000 a 10.000 euro che – in caso di abbandono di rifiuti pericolosi – può aumentare fino al doppio del valore”.

L’ispezione dei rifiuti abbandonati (foto Polizia locale Monza)

“La lotta al fenomeno dell’abbandono di rifiuti – osserva l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – va affrontata tenendo sempre in considerazione quali sono le aree maggiormente vulnerabili e soggette a questo tipo di gesti d’inciviltà. È proprio in tal senso che le amministrazioni comunali di Monza e Cinisello Balsamo hanno siglato un accordo che vede l’impegno delle polizie locali nelle aree di confine tra i due Comuni, con servizi di controllo congiunti e un costante coordinamento tra i due comandi”.