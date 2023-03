Progetto di moda Italia-Grecia, il Levi di Seregno sfila ad Atene

Un gruppo di studenti dell’istituto Primo Levi di Seregno, lunedì 6 marzo, volerà ad Atene per uno scambio culturale di cinque giorni con il liceo franco-ellenico, Eugéne Delacroix di Atene. “Italian style travels to Greece” è il titolo del progetto organizzato dal Levi nell’ambito dei percorsi di internazionalizzazione Erasmus e, nello specifico, in collaborazione col partner greco.

Progetto Italia-Grecia: convolti gli indirizzi di logistica e sistema moda

Obiettivo di questa iniziativa è in primis l’ampliamento delle conoscenze e le competenze degli studenti attraverso un progetto comune realizzato in prima persona dagli allievi con la supervisione degli insegnanti.

“Principale obiettivo istituzionale – ha ricordato la docente di ideazione e progettazione Anna Della Torre – è creare una forte consapevolezza dell’identità europea degli studenti, tale da renderli orgogliosi e maggiormente consapevoli delle eccellenze presenti nei singoli paesi”.

Il liceo Delacroix è una istituzione multiculturale con studenti molto predisposti all’apertura internazionale e comprende un livello corrispondente alle scuole superiori italiane e anche ragazzi più piccoli, come le nostre scuole medie. “Nel caso del Levi, che comprende un’area tecnica e una liceale, per iniziare lo scambio culturale – ha proseguito Della Torre – ha scelto studenti della classe terza di due indirizzi: logistica e sistema moda, che da alcuni mesi sono impegnati a preparare l’evento per valorizzare l’identità italiana e al contempo incontrare quella greca. Si tratta di una sfilata basata sullo studio del costume e della mitologia della Grecia antica, resa attuale attraverso il collegamento con i nomi degli stilisti che maggiormente hanno costruito il concetto di made in Italy, oltre ad un omaggio allo stile francese, vista la specificità franco-ellenica dell’istituto partner. In parallelo gli studenti ateniesi e i loro insegnanti hanno lavorato al progetto di una sfilata ispirata alla grande tradizione lirica italiana”.

Progetto di moda Italia-Grecia: l’evento ad Atene

Gli studenti di sistema moda e logistica del Levi collaboreranno con i greci per la costruzione dell’evento ad Atene. I primi per la progettazione degli outfit basati sul concetto di drappeggio e degli abiti non cuciti, tipico dell’antica Grecia, e i secondi per l’organizzazione tecnica. Gli ateniesi, invece, predisporranno il sottofondo musicale e il setting artistico-scenografico, oltre ad occuparsi di reportage fotografici e video per documentare l’evento.

Questi aspetti corrispondono ad un ulteriore e importante obiettivo dell’attività: sottolineare il valore dell’arte, della musica e della creatività come espressione di libertà e democrazia nella società europea.

Progetto di moda Italia-Grecia: gli studenti e il programma

Gli studenti presenti ad Atene sono: Margherita Cappellini, Lucrezia Cattaneo, Angelica Turrazza, Mirea Maria Brambilla, Niccolo’ Antonini, Anna Fatini, Francesca Mandolaro, Giulia Sala, Anna Anteghini, Gelosa Giorgia, Nicolò Banti, Matteo Biganzoli, Matteo Gabanella, Andrea Marchi, Riccardo Bottan, i quali saranno accompagnati dai docenti: Alessandra Bacco (matematica), referente progetto internazionalizzazione; Andrea Di Pietro (scienze motorie), Marianna Salvatore (sistema moda).

La progettazione della sfilata è stata curata dalle docenti di sistema moda, Anna Della Torre e Giovanna Civello (tecnico pratico sistema moda), con il supporto di Francesca Filippa, tecnico pratica. Sono previste lezioni di greco e incontri con gli studenti per scoprire come si comunica e si legge nella lingua del paese ospitante, gli studenti visiteranno uno dei più famosi quartieri in Europa per la street art e grandi murales e assisteranno a una serata di danza e musica tipica locale. Una giornata verrà dedicata alla visita dell’Acropoli, culla della filosofia e della cultura europea. Gli ultimi due giorni serviranno per allestire l’evento sfilata e per realizzarlo con immagini e musica.

Progetto di moda Italia-Grecia: il Levi in consorzio Erasmus per 7 annni

Il Primo Levi partecipa ad un consorzio Erasmus che ha ottenuto un finanziamento per 7 anni di mobilità studenti e staff. Il consorzio ha come scuola capofila il Vanoni di Vimercate che attribuisce al Levi una parte delle borse di studio. Ogni anno il Levi potrà usufruire di borse di studio per permettere mobilità lunghe e brevi di studenti, e mobilità di docenti e personale.