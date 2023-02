Seregno, gli studenti del Ballerini imparano a vinificare

La classe quarta dell’istituto alberghiero del Ballerini di Seregno si è recata a Santa Maria della Versa in occasione della seconda uscita nell’ambito del progetto “vinifichiamo insieme”. Il progetto rientra nelle attività di alternanza- scuola lavoro e consente alla classe di vivere l’intera filiera di produzione, (dalla vendemmia all’imbottigliamento finale: un percorso entusiasmante che consente ai ragazzi di misurarsi con un contesto professionale di alto profilo, sia di trascorrere una giornata a contatto con la natura e con la realtà del lavoro.

Seregno, gli studenti a vinificare: due etichette per la ristorazione interna

Il progetto si svolge in collaborazione con l’azienda Vigne Olcru (sede di produzione) e l’associazione Aspi con cui vengono promosse altre attività e corsi legati al mondo del vino. Anche quest’anno gli allievi produrranno due etichette di vino a marchio collegio Ballerini che saranno utilizzati nelle attività di ristorazione della scuola. Una combinazione vincente che promuove il consumo di vino responsabile e la valorizzazione di un prodotto territoriale di prestigio: la valenza formativa e quella professionale unite in un mix vincente. Il progetto si svolge secondo un percorso scandito da varie tappe: prima di tutto la visita all’azienda vinicola per la vendemmia e le pratiche di cantina, a cui seguirà la degustazione dei primi elaborati con la relativa analisi sensoriale dei prodotti. In chiusura avverrà il fondamentale momento dell’etichettatura delle bottiglie e la presentazione dei contenuti sviluppati dagli studenti a supporto del progetto, come per esempio la guida multimediale delle attività svolte e il ricettario.