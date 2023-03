Provincia e Levi di Seregno: BuroPratico, il laboratorio sul Pnrr

Il progetto pilota “laboratorio BuroPratico – il Pnrr nella scuola oggi per l’Italia di domani” è stato presentato, nella mattinata di mercoledì 1 marzo, agli studenti di quarta e quinta dell’indirizzo Cat (costruzione ambiente territorio) dell’istituto Levi di Seregno. Un percorso extracurricolare nel mondo del Pnrr. La provincia di Monza e della Brianza, in questo periodo attraversato da profondi cambiamenti, ha pensato di coinvolgere gli studenti, che si apprestano a concludere il ciclo di istruzione secondaria, attraverso un laboratori.

Provincia e Levi di Seregno: la presentazione

Provincia Istituto Levi Seregno Laboratorio BuroPratico progetto pubblica amministrazione

La proposta è in sinergia con il Levi, la consulta regionale ordini ingegneri Lombardia e l’ordine degli ingegneri di Monza e Brianza è stato presentato ai ragazzi dal direttore del settore potenziamento progetti Pnrr della Provincia MB, architetto Fabrizio Batacchi, dal funzionario Antonino Di Girolamo, dal presidente Croil, ingegner Massimiliano De Rose e dal presidente dell’ordine degli ingegneri MB, ingegner Carlo Nava. L’istituto Levi era rappresentato dalla vice preside Ida Taglialatela e dai docenti Clara Tentori e Gianluca Antoci.

Provincia e Levi di Seregno: orientamento verso gestione progetti opere pubbliche

La Provincia Mb, quale ente attuatore del piano, avvalendosi delle competenze presenti al suo interno e della collaborazione di una qualificata rete di professionisti ed associazioni esterne, può orientare gli studenti a prendere contatto con le nuove strategie di gestione ed esecuzione di progetti relativi alle opere pubbliche, trasmettendo alle future nuove leve conoscenze di base, utili ad affrontare il mondo del lavoro sia da liberi professionisti ma anche come funzionari della pubblica amministrazione, o semplicemente fornendo agli studenti ulteriori elementi per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e proseguire con gli studi.

Provincia e Levi di Seregno: Next Generation Eu

L’insieme delle azioni e degli interventi del Next Generation Eu, sulla base del quale è stato predisposto il nostro Pnrr era stato definito così dall’allora presidente del parlamento europeo David Sassoli: “È stato giustamente denominato Next Generation Eu. Si chiama così perché servirà ad investire sulle prossime generazioni. Noi indebiteremo le generazioni future e dobbiamo sentire la responsabilità di ripagarle in prosperità e sviluppo. Occorrerà quindi concentrarsi sui giovani. Ci vorrà un grande piano di investimenti sui beni comuni, come educazione e formazione, per dare a tutti le stesse opportunità”.

Provincia e Levi di Seregno, le dichiarazioni

“Pensiamo che tale attività, al momento in via sperimentale – ha dichiarato Luca Santambrogio, presidente della Provincia Mb – potrà essere utile per contribuire a riposizionare nell’immaginario collettivo la pubblica amministrazione, come una realtà in cui poter spendere proficuamente le professionalità acquisite lungo il proprio percorso di studi”.

“Riteniamo che, nell’interesse generale – ha aggiunto il vice presidente Riccardo Borgonovo – sia fondamentale importanza riuscire a catalizzare le competenze e le strategie innovative che le nuove generazioni sono in grado di mettere in campo: risulta pertanto necessario avvicinare i giovani all’idea che il pubblico impiego sia una possibilità stimolante, dinamica e appetibile anche da un punto di vista lavorativo”.

Provincia e Levi di Seregno: 4 macro-tematiche

Il laboratorio si articolerà lungo 4 macro-tematiche: conoscere il Pnrr; conoscere la pubblica amministrazione; progettazione ed esecuzione dell’opera; project management e nuovi approcci organizzativi. Il laboratorio sarà composto da 6-8 lezioni e ogni lezione avrà una durata di due ore. Le lezioni, in presenza, saranno affrontate da parte del personale della provincia, dai professionisti esterni e dai docenti dell’istituto.