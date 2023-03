Al Ballerini si parla francese: gli studenti di Arras a Seregno

Il gemellaggio tra l’istituto alberghiero Ballerini di Seregno e gli amici dell’école hôtelière Baudimont di Arras (Francia) continua con successo da cinque anni. Da domenica 26 febbraio fino a sabato 4 marzo, in città sono ospiti della scuola di via Verdi una ventina di studenti francesi, accompagnati dalle docenti Nelly Sera e Caroline Karpinski.

Al Ballerini si parla francese: gli studenti in visita, tour in Lombardia

In questi giorni gli studenti transalpini hanno seguito le lezioni in classe e nei laboratori a fianco dei loro corrispondenti italiani nei laboratori di cucina e sala. Hanno incontrato professionisti del settore e hanno avuto modo di visitare alcune delle bellezze del territorio. La responsabile del progetto, la docente Francesca Motta, ha per l’occasione stilato un nutrito programma facendo loro visitare la coltelleria Sanelli di Premana; a Lecco la Lecco latte, dove hanno assistito alla produzione di vari tipi di formaggio, ad Oggiono al salumificio Marco d’Oggiono, in cui hanno potuto osservare le varie fasi di lavorazione del prosciutto crudo, a Milano hanno preso contatto con l’Hotel Melià, cinque stelle.

A Seregno hanno visitato i luoghi storici e più caratteristici con la degustazione del risotto alla birra cucinato dallo chef Teo del Malt in Pot, che ha introdotto il mondo del luppolo spiegando loro le tecniche di spillazione e qualche segreto della bevanda.

Al Ballerini si parla francese: in novembre i seregnesi erano stati in Francia

Gli studenti dell’école hôtelière Baudimont di Arras stanno rendendo la visita effettuata dai pari età del Ballerini in Francia dal 13 al 18 novembre scorso, quando i brianzoli dopo aver visitati i luoghi tipici di quel territorio e conosciuto i sapori della regione di Pas de Calais, avevano effettuato un tour alla miniera Lewarde, al caramellificio Les Bêtises de Cambrai, oltre alla visita al museo di alta moda di pizzi e merletti, ad un birrificio del luogo e all’hotel Couvent a Lille. I “balleriniani”, in quella occasione, anche loro avevano affiancato in cucina degli chef stellati e servito nella sala del ristorante didattico della scuola. Non erano mancati momenti di attività sportive. Un’esperienza significativa sia a livello professionale che relazionale.