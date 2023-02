Lo Junior team di Cuochi Brianza conquista gli Italiani: argento e premio della critica

Brianza sugli allori alla settima edizione dei campionati della cucina italiana che si sono svolti a Rimini, dal 19 al 22 febbraio. Lo “junior team” di Cuochi Brianza, ha raccolto due significativi e importanti premi: la medaglia d’argento e il premio “critica gastronomica” assegnato dalla stampa specializzata del settore.

Cuochi Brianza, lo Junior team era la squadra più giovane in gara ai campionati della cucina italiana

La manifestazione si è consumata all’Expo centre Italy, all’interno della manifestazione “Beer attraction & food attraction”, in collaborazione fra Italian Exibition group e Federazione italiana Cuochi, un evento riconosciuto dal circuito Worldchefs. A rappresentare i Cuochi Brianza era lo “junior team Brianza”, il più giovane della competizione, età media di 18 anni e mezzo, composto da: Gaia Di Martino, Matteo Nicolato, Samuele Russo, Marco Degennaro, Filippo Cordoni, Sabrina Apicella, Francesco Cianni, Tommaso Vendramini, Daniela Basta e Sara Gaiati, che erano accompagnati dalla team manager Paola Silva, segretaria di Cuochi Brianza e dal vice presidente dell’associazione Cuochi Brianza, Andrea Martinelli.

L’associazione Cuochi Brianza accoglierà lo “junior team” e si congratulerà per i brillanti risultati ottenuti, lunedì pomeriggio, nel corso dell’annuale assemblea che si terra nell’aula magna del collegio Ballerini, alle 16.

Cuochi Brianza, Junior team argento nel settore menù cucina calda: oltre 100 ore di esercitazione

Lo “junior team” ha conquistato la medaglia d’argento nel settore “menù cucina calda” composto da quattro portate e realizzate con prodotti di eccellenza dalle capesante alla lingua di vitello. La squadra prima di partecipare al campionato della cucina italiana di Rimini si è preparata con oltre 100 ore di esercitazione dedicate nella cucina del Ballerini, simulando più volte il menù proposto.

Cuochi Brianza: “Hanno saputo giocarsi le loro chances”

La giuria tecnica era composta da giudici professionisti formati dalla Federazione italiani cuochi e riconosciuti dalla World chefs. La team manager, Paola Silva, al rientro in Brianza, ha detto: “È stata una grande soddisfazione per i ragazzi e per tutti noi, quando abbiamo conosciuto il verdetto io che sono stata al loro fianco durante la preparazione ho pianto dalla gioia. Questi ragazzi hanno saputo giocarsi le loro chances e hanno messo in campo tutte le loro competenze acquisite nelle ore di esercitazione e in quelle del percorso formativo”.

Cuochi Brianza: “Continuiamo sulla linea della valorizzazione dei giovani”

Anche il presidente dei Cuochi Brianza, Gilberto Farina, nel complimentarsi per il risultato ottenuto, ha aggiunto: “L’associazione andrà avanti su questa linea di valorizzazione dei giovani che hanno dato prova sul campo di saper competere anche contro chef professionisti”.