Pedemontana: in un video di 3 minuti l’impatto su Lesmo e Colli Briantei

In questi giorni il Comitato No Pedemontana di Lesmo, Camparada e Arcore ha diffuso un video in cui spiega brevemente le ricadute che la nascente autostrada potrebbe avere sul territorio. L’invito è di inoltrarlo il più possibile.

Pedemontana: il Comitato No Pedemontana ha camminato con il Gruppo di Lesmo

Il gruppo di cittadini ha aderito a una camminata nel verde organizzata dal Gruppo di Cammino di Lesmo che dai Colli Briantei ha attraversato campi e boschi del territorio.

“Siamo consapevoli che questi sono gli ultimi spazi verdi conservati per centinaia e centinaia di anni e Pedemontana che si ritiene ecologicamente sostenibile è un serpente d’asfalto che devasterà queste aree con 8 corsie a 15 metri di distanza dalle abitazioni di via Ungaretti”, ha fatto sapere il Comitato.

Pedemontana: la preoccupazione per la scuola materna di via Caduti per la Patria, “ogni metro preso sarà perso per sempre”

Lo stesso sodalizio è preoccupato anche per i bambini della scuola materna di via Caduti per La Patria che si troverebbero a 120 metri di distanza dalla Tratta C: “Sosteniamo con forza la posizione del Comune e confidiamo che l’amministrazione faccia di tutto per tutelare il territorio. Ogni metro di terreno preso dall’autostrada sarà perso per sempre”.

Pedemontana: il video che sta rimbalzando nelle chat e sui social