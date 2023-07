Pedemontana: un’udienza interlocutoria al Tar, Lesmo spera nella sentenza dopo l’estate

Prima udienza al Tar su Pedemontana abbastanza interlocutoria. Nella mattinata di venerdì 14 luglio si è tenuto il primo incontro al tribunale regionale della Lombardia tra il Comune di Lesmo rappresentato dall’avvocato Daniele Granara e dall’altra parte gli avvocati di Apl e Cal. “Non c’è stato nessun pronunciamento da parte del giudice in merito al nostro ricorso per il momento – ha fatto sapere il sindaco di Lesmo Francesco Montorio -, dovremmo attendere dopo l’estate per avere un aggiornamento in merito e magari la sentenza. Valuteremo se dare qualche notizia tecnica più avanti”. Alla seduta in tribunale erano presenti oltre al primo cittadino anche gli assessori Laura Barettini e Andrea Forlini e i rappresentanti del comitato No Pedemontana di Lesmo, Camparada e Arcore Angelo Pozzoli e Massimo Stucchi.

Pedemontana: un’udienza interlocutoria e l’iter

Era stata proprio l’amministrazione lesmese qualche mese fa a seguire le vie legali contro la proroga dell’utilità pubblica dell’opera da parte di Cal. Tra l’altro a questo ricorso si sono aggiunte anche 90 famiglie residenti in paese contrarie al completamento dell’infrastruttura che con la Tratta C verrà interessata dal passaggio dell’autostrada.