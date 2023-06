Pedemontana, tratta D Breve: i sindaci del Vimercatese cercano un avvocato

I sindaci del Vimercatese oppositori dell’autostrada (ancora da completare) non stanno a guardare e cercano una consulenza legale sulla Tratta D Breve di Pedemontana. A confermarlo è stato lo stesso primo cittadino di Vimercate Francesco Cereda che ha promesso che “in un paio di settimane dovremmo arrivare alla quadra e nominare un avvocato per studiare al meglio le carte di questo progetto”.

Pedemontana, tratta D Breve: il sindaco di Vimercate

Un’ipotesi che era già stata avanzata nei mesi scorsi anche dal collega di Agrate Simone Sironi, dopo che nonostante continui appelli dei sindaci all’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi, non si sia mai tenuto un vertice tra le parti. Cereda però allo stesso tempo per ora esclude che questa consulenza possa poi portare a un’azione legale vera e propria contro Pedemontana o meglio contro gli attori che stanno portando avanti il completamento dell’autostrada brianzola come Cal, Apl e il Pirellone.

Pedemontana, tratta D Breve: l’attesa di Lesmo

Al contrario c’è chi invece attende con ansia la prima udienza al Tar della Lombardia a metà luglio: l’amministrazione comunale di Lesmo, che ha fatto ricorso contro la proroga dei termini di pubblica utilità dell’opera fatta da Cal per quanto riguarda la progettazione delle Tratte B2 e C. Mentre a giorni Apl dovrebbe ricevere il piano esecutivo da l consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti & C S.p.A per quanto riguarda le due sezioni che dovrebbero collegare la Brianza da Lentate sul Seveso fino ad Usmate-Velate. Oltre alle prese di posizione delle istituzioni e anche dei diversi gruppi ambientalisti continua il lavoro di definizione tecnica per concludere la discussa autostrada sempre al centro della discussione.