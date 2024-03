Anche la Croce Bianca in piazza verso la Pasqua. Prima domenica di vendita di uova e colombe a Paina per i volontari di Croce Bianca Giussano. Mentre domenica 24 marzo l’appuntamento raddoppia sempre dalle 8 alle 12 a Giussano in largo europa e Paina in piazza della Chiesa.

Sul banco uova al latte e fondenti e colombe confezionate. Il ricavato va a sostegno della sezione quotidianamente sul territorio in attività di servizio.