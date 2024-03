Pasqua: con il Comitato Verga non solo cioccolato e auguri virtuali personalizzati

«Fare un regalo solidale significa farlo anche a tutti i bambini e i ragazzi del Comitato». Così i volontari del Comitato Maria letizia Verga presentano le proposte per la Pasqua solidale, disponibili sul sito ufficiale.

Pasqua: con il Comitato Verga, colombe e cioccolato per sostenere la ricerca

Anche quest’anno sarà possibile sostenere le attività di ricerca e di assistenza ai pazienti oncologici e alle loro famiglie tramite l’acquisto delle colombe e delle uova di cioccolato. Ma non solo. Nello shop online è possibile farsi tentare anche dal vasetto con gli ovetti confettati e colorati e il vasetto regalo con ovetti di cioccolato.

Pasqua: con il Comitato Verga, i regali più originali

Per chi desidera un regalo più originale sono disponibili le tazze decorate ripiene di cioccolatini e i dragées ma anche la candela artigianale vino di vigna e le collane personalizzate, con medaglietta d’argento che raffigura una zampa per gli amanti degli animali, un quadrifoglio portafortuna e i disegni stilizzati di un bambino e una bambina.

Pasqua: con il Comitato Verga, gli auguri virtuali disegnati “in casa”

Per ogni ordine effettuato online è possibile allegare gli auguri di Pasqua virtuali scelti per il 2024. A rendere speciali le cartoline virtuali di auguri del Comitato sono i ragazzi stessi e le loro famiglie. Per questa Pasqua, infatti, sarà possibile scegliere tra i disegni realizzati da Blondie, una zia del Comitato, volontaria e illustratrice, quelli di Sonja, mamma del Comitato che per il suo bambino ricoverato ha creato un panda speciale, e anche Charlotte e Ilenia, adolescenti in cura al Comitato, e le piccole Viola e Stella, bimbe in cura che insieme all’animatrice del Comitato hanno illustrato la loro Pasqua.

Tutte le info sono disponibili sul sito del comitato e scrivendo a shop@comitatomarialetiziaverga.org