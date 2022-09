Partita del Cuore 2022: i giovanissimi a caccia di selfie di rapper e youtuber

Tanti, tantissimi i giovanissimi presenti alla Partita del Cuore che, più che alle prodezze calcistiche, erano interessati a vedere da vicino i loro beniamini. Numerosi, infatti, in campo insieme ai campioni (Totti, Galante, Batistuta, Massa) e ai personaggi dello spettacolo (Aldo Baglio, Paolo Vallesi), più agée anche gli idoli del momento: rapper, tiktoker e youtuber.

Partita del Cuore 2022: a caccia di Sangiovanni, Rkomi, Moreno, Tommy Cassi

Fin da prima dell’inizio della partita si potevano notare gruppi di ragazzi girovagare all’esterno dello stadio per intercettare automobili e furgoncini che a loro avviso potevano trasportare i vari Sangiovanni, Rkomi, Moreno, Tommy Cassi, giusto per citare qualche nome. I più fortunati hanno potuto scattare un selfie ricordo che ha coronato la loro faticosa attesa. E le ovazioni dalla tribuna erano proprio per quegli artisti poco conosciuti dai cosiddetti boomer, ma veri e propri punti di riferimento per chi ha meno di vent’anni.

Partita del Cuore 2022: Sangiovanni e l’appello a donare

Rkomi, cantante pop-rap, interprete tra l’altro del brano “Ossa rotte”, che ha dimostrato buone doti calcistiche, è stato acclamato da una folla di fan al momento della sua sostituzione. Grande seguito anche per Sangiovanni, intervistato da Simona Ventura per la diretta della Rai, che ha lanciato l’appello a continuare a donare a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino” chiamando fino al 18 settembre il numero 45527.

Partita del Cuore 2022: l’appunto di qualche genitore

Se i più giovani hanno più o meno coronato il loro desiderio di incontrare le celebrità, alcuni genitori e nonni hanno voluto fare qualche piccolo appunto sull’andamento della serata.

“Prima dell’incontro, i due presentatori hanno coinvolto il pubblico – è stato il commento dei più – Bello, ad esempio, l’invito ad illuminare lo stadio con le torce dei cellulari. Durante lo svolgimento della partita, invece, lo stadio è rimasto in silenzio. Nessun annuncio delle formazioni, tanto che si faceva fatica a capire chi giocasse, nessun invito a fare il tifo. Persino i marcatori non abbiamo compreso chi fossero, almeno fino al gol segnato da Felipe Massa che è stato finalmente annunciato al microfono”.

Partita del Cuore 2022: l’omaggio della Nord a Schumacher

A proposito di piloti, la curva Nord ha voluto omaggiare con uno striscione con la scritta “Michael forever”, il campionissimo Schumacher che in passato aveva preso parte ad alcune edizioni della partita del cuore. La curva Pieri del Monza ha dichiarato, dal canto suo, il proprio amore per la città e per la squadra sfoderando lo striscione “Il nostro cuore batte per Monza”. Un ricordo che rimarrà scolpito tra i più grandi (e più romantici) sarà l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte della Fanfara dei Carabinieri che ha fatto cantare tutto – o quasi – Lo U-Power Stadium.