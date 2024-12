Tra gli affezionati frequentatori del parco di Monza è stata una delle domande più gettonate degli ultimi mesi, da quando a fine estate il Lambro era esondato in seguito alle forti piogge che avevano allagato la Brianza. Ora c’è la risposta: quando riapre l’ingresso pedonale delle Grazie Vecchie? Riapre sabato 7 dicembre.

Parco di Monza: sabato 7 dicembre riapre l’ingresso delle Grazie Vecchie, percorsi segnalati per gli utenti

Lo fa sapere il Consorzio. L’ingresso accanto al Santuario di Santa Maria delle Grazie, che era stato chiuso per sicurezza, tornerà a disposizione dei frequentatori sebbene il ripristino delle condizioni della zona di parco sia ancora parziale.

“Il fondo stradale danneggiato dalla fuoriuscita delle acque è in parte ripristinato e praticabile – si legge in una nota – tuttavia la riapertura sarà accompagnata da transenne e apposita cartellonistica per indicare l’obbligo di biciclette a mano nel primo breve tratto e per segnalare la strada dissestata fino al Ponte delle Catene“.

Parco di Monza: sabato 7 dicembre riapre l’ingresso delle Grazie Vecchie, i lavori fatti e da fare

L’area interessata era già stata oggetto di lavori dopo l’esondazione del 15 maggio, costati 20mila euro al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per il ripristino del fondo stradale e degli argini fluviali.

“Il Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza conferma che nel frattempo i tecnici stanno studiando una soluzione per stabilizzare il sedime della strada, anche attraverso l’utilizzo di nuovi materiali. Il progetto per la realizzazione di questo intervento dovrà essere sottoposto al parere di AIPO e degli Enti di Tutela“, conclude il Consorzio.