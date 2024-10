Meteo Monza e Brianza: giornata di pioggia senza emergenze, qualche disagio in città

Disagi alla circolazione a Monza nelle zone di via Borgazzi, Philips e Campania per la fuoriuscita dell’acqua dai tombini, ma situazione in generale sotto controllo in città e in provincia dopo le ore di pioggia caduta anche intensamente. L’attenzione della protezione civile e delle istituzioni fin dalle prime ore di martedì 8 ottobre è stata sui fiumi a causa dell’allerta arancione diramata per la giornata: il Lambro è stato osservato speciale ma non è andato oltre la soglia di attenzione.

Meteo Monza e Brianza: i disagi

A Monza si sono registrati allagamenti anche nella zona di via Boccaccio, alle Grazie Vecchie dove rimane chiuso l’ingresso al Parco mentre all’interno è vietato per sicurezza l’accesso all’area della Valle dei Sospiri; a partire dal giorno 8 ottobre e fino al termine dell’emergenza in Brianza sporadici interventi dei vigili del fuoco per auto in difficoltà o alberi pericolanti (a Vimercate) senza particolari emergenze. Lungo il suo percorso il Lambro è uscito in zona Peregallo e La Ca. A Vimercate chiusi i parchi cittadini.

A Meda chiuso “fino a nuova comunicazione” il ponte pedonale di via Solferino e chiusa fino a mercoledì mattina la via Luigi Rho in corrispondenza del ponte sul torrente Tarò, tenuto monitorato dalla Protezione civile e polizia locale.

Meteo Monza e Brianza: le previsioni

Dopo le previsioni di temporali nel tardo pomeriggio, la pioggia dovrebbe andare a esaurirsi in serata. Una nuova perturbazione è attesa per la serata di mercoledì 9 e la giornata di giovedì 10 ottobre.