Arcore: il Lambro esce in zona Taboga, protezione civile sul territorio

Ad Arcore il Lambro esonda in zona Taboga e raggiunge le case, ma è tutto sotto controllo: il livello del corso d’acqua è in abbassamento dal pomeriggio di martedì, grazie all’intervento congiunto dei Comuni dell’Asse. Con la protezione civile arcorese impegnata nel monitoraggio delle zone a rischio, tra cui anche viale Brianza e la zona dei boschi i volontari sono i primi a raccontare la situazione, spiacevole ma non critica.

Arcore: protezione civile sul territorio, monitorati viale Brianza e i Boschi

«Finché il livello del Lambro non si abbassa per noi è impossibile intervenire nella zona Taboga. Abbiamo passato le ultime ore a monitorare il paese, dove le maggiori criticità riscontrate sono state i rivoli d’acqua che come sempre scendono verso viale Brianza dai cancelli dei privati».

I volontari, impegnati nelle operazioni di monitoraggio del territorio riferiscono anche che le vasche volano per la raccolta dell’acqua stanno funzionando, ma nelle prossime ore sarà necessario intervenire con la pulizia delle griglie per lo scolo a causa dei detriti trasportati: «Nelle prossime ore è previsto un miglioramento, mentre verso le 21 dovrebbe tornare a piovere», concludono gli uomini della protezione civile raccontando la giornata dell’8 ottobre.