Monza e Brianza: già possibile accendere i caloriferi per 7 ore al giorno

Temperature in calo, umidità: l’inizio d’autunno più freddo da 30 anni a questa parte, secondo le stime ilMeteo.it. In attesa del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, previsto dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno, è già possibile accendere i caloriferi.

Monza: già possibile accendere i caloriferi per 7 ore al giorno, la nota del Comune

Lo fa sapere il Comune di Monza in una nota: “In attesa dell’avvio del periodo annuale di accensione degli impianti termici, si ricorda che il funzionamento degli impianti stessi è comunque sempre consentito fino ad un massimo di 7 ore al giorno“.