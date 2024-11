Monza, verde dove c’è asfalto: cinque incroci sfidano gli allagamenti

Favorire l’efficientamento energetico degli edifici, ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici e tutelare le risorse naturali e la biodiversità: sono i tre grandi macro obiettivi della strategia “Monza and co. green and blue transition” in discussione giovedì sera in consiglio comunale.

Monza: il piano “Monza and co. green and blue transition” con Bellusco

Il piano, illustrato lunedì 11 novembre dall’assessora Arianna Bettin, si fonda su alcune azioni che Monza attuerà in alleanza con il comune di Bellusco, Legambiente nazionale, il Consorzio di gestione della Villa Reale, il parco regionale Valle del Lambro, Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste): il programma, dal costo complessivo di 2.808.625 euro, sarà cofinanziato dalla Fondazione Cariplo con 1.600.000 euro.

Piazza Trento e Trieste ha messo sul piatto 869.785 euro con cui attuerà alcuni interventi, come la redazione della variante al piano di governo del territorio, che avrebbe effettuato indipendentemente dall’adesione al progetto.

La strategia si articolerà in una serie di azioni messe a punto dal municipio con la consulenza di esperti di una società individuata dalla Fondazione Cariplo tra cui il monitoraggio della temperatura e dei fenomeni meteorologici, il censimento dei rischi del territorio, l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche con l’attivazione di nuovi pozzi e l’utilizzo di acqua di prima falda per l’irrigazione dei giardini in collaborazione con Brianzacque, la mappatura dei sistemi energetici degli stabili, il sostegno all’economia circolare.

Monza: la depavimentazione

Tra i primi interventi in agenda figurano la depavimentazione di alcune aree agli incroci tra le vie Santuario delle Grazie Vecchie e Annoni, Libertà e Lecco, Lucania e Molise, in via Borgazzi in corrispondenza con gli svincoli della tangenziale Nord e in via Molise progettati insieme a Legambiente.

«Senza dati non possiamo agire» ha spiegato la dirigente del settore ambiente Serena Trussardi: per questo il programma punta sulla raccolta sistematizzata delle informazioni sul clima, sulle isole di calore e sulle esondazioni tramite il potenziamento della rete di rilevamento, sul censimento del patrimonio edilizio e sul monitoraggio dei consumi energetici, sulla mappatura della domanda di calore e di freddo a cui si aggiungeranno la promozione del teleriscaldamento e la creazione di comunità energetiche a cui potranno partecipare altri enti come la Provincia. Il programma comprende anche alcune “azioni trasversali” utili a promuovere la sensibilità sul cambiamento climatico tra cui incontri nelle scuole, eventi pubblici e la coprogettazione dei cittadini.